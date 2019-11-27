“الاستقلال”: ندعو الحكومة إلى التجاوب مع المطالب المشروعة للشباب

هبة بريس - الرباط

دعا حزب الاستقلال، إلى القيام بقراءة عميقة وواعية لما تشهده الفضاءات العمومية في المغرب من ظواهر وأشكال جديدة في التعبير والاحتجاج والترافع، التي أصبح يلجأ إليها الشباب لتوجيه رسائل عفوية أحيانا عن هشاشة الوضع الاجتماعي في البلاد.

الحزب، اعتبر في بلاغ له صادر عقب اجتماع لجنته التنفيذيه، أمس الثلاثاء، أن “اللحظة المجتمعية تتطلب من مختلف الفاعلين والقوى الحية تتبع هذه الظواهر الشبابية بيقظة مواطناتية وحس عال من المسؤولية، من أجل انتشالها من الانهزامية المستشرية، ومواكبتها بالاحتضان والتأطير الملائم والمسؤول، والتعجيل بصياغة الاختيارات التنموية الكفيلة بضمان الكرامة والأمل في نفوس الشباب”.

ودعا الحزب الحكومة الى “التجاوب مع المطالب المشروعة للشباب، ومواجهة واستباق ما قد يطرأ من تجاوزات وتقليعات يائسة، من خلال التعجيل بتقديم عرض وطني متكامل خاص بالشباب، يوازن من جهة بين فعلية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا لهذه الفئة الحيوية، وفرص الإدماج الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي، وتحرير الطاقات والإبداعات، ومن جهة أخرى تنمية قدرات والتزامات المواطنة النشيطة والفاعلة في إطار الثوابت المغربية، واحترام المؤسسات، والالتزام بالقانون، مع إعادة الاعتبار لفعاليات الوساطة مع المجتمع، ولا سيما الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، ودعم أدوارها بكيفية شفافة ومتكافئة بين جميع الفرقاء في التعبير والترافع عن هموم وانتظارات المواطنات والمواطنين، وتقديم خدمات القرب للساكنة”

وجدد الحزب التأكيد على موقفه الداعي إلى تعاقد سياسي جديد عبر إقرار إصلاحات سياسية ومؤسساتية وديمقراطية متوافق حولها، تكون محورا لكل التعاقدات المجتمعية، ومدخلا حاسما لتثبيت الديمقراطية الحقة، باعتبارها المدخل الأساسي للمشروع التنموي الجديد. وفق المصدر ذاته

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