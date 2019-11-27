فيلم “البرتقالة المرة” يعود في جزء ثاني

ربيع بلهواري _ هبة بريس

يرتقب أن يشاهد الجمهور المغربي الجزء الثاني، من الفيلم المغربي الشهير، “البرتقالة المرة” على القناة الثانية، شهر رمضان المقبل وذاك بعد نجاح الجزء الاول بشكل مبهر.

وشرع طاقم الجزء الثاني من البرتقالة المرة، في تصوير أحداثه، معلنين للجمهور أن موضوع الفيلم سيكون حول مشاكل حياتية تتعلق بالإرث ولم يرد ما يفيد كيف سيتم التعامل الدرامي مع النهاية التراجيدية للجزء الاول.

ويشارك في بطولة الحزء الثاني من البرتقالة المرة، يوسف الجندي وانصاف زروال، وقد شاركا صورا من الكواليس على حسابيهما بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام ولم يشيروا الى الاخراج اذا كان سيتم بواسطة بشرى اجورك مخرجة الجزء الاول ام لا.

وشارك في بطولة الجزء الأول من الفيلم إلى جانب الجندي، هدى الريحاني، وفضيلة بنموسى، وقد لقي نجاحا كبيرا، إذ لازال لحدود الساعة يعرض في القناة الثانية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0