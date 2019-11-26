مكناس: خمس سنوات سجنا نافذا لثلاثيني استدرج فتاة وهتك عرضها بالعنف

ع محياوي - هبة بريس

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس الأسبوع الماضي، القرار المطعون فيه بالاستئناف من قبل دفاع المتهم، القاضي بإدانة ثلاتيني أب لطفلين بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جنايات الاختطاف والاحتجاز وهتك عرض أنثى بالعنف، وجنحة السكر العلني البين، إذ ارتأت تمتيعه بظروف التخفيف مراعاة لحالته العائلية والاجتماعية ولانعدام سوابقه القضائية.

القضية تفجرت حسب مصدر مطلع ل ” هبة بريس” عندما تقدمت الضحية بشكاية إلى المصالح الأمنية بخنيفرة، تعرض فيها ما وقع لها في يوليوز قبل الماضي، عندما كانت واقفة أمام منزلها، رفقة شقيقتها قبل أن يتقدم نحوها المتهم، الذي كان في حالة غير طبيعية، وأشهر في وجهها السلاح الأبيض من الحجم الكبير تحت طائلة التهديد ، و قام بمسكها من شعرها، قبل أن يقتادها بالقوة إلى منطقة خلاء بالقرب من وادي أم الربيع، وهناك أرغمها على نزع ملابسها، وقام بهتك عرضها من الدبر، و أخذت في الصراخ تطلب النجدة، و صادف ذلك مرور أشخاص من قرب مكان الواقعة، ما جعل الجاني يلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة حسب ذات المصدر.

التحريات والأبحاث التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية قادتهم إلى إيقاف المتهم، وبعد عرضه على الضحية تعرفت عليه و اكدت للضابطة القضائية أنه هو من قام باغتصابها .حيث تم الإستماع إليه في محضر قانوني، واعترف بالمنسوب إليه وهو بائع متجول وأب لطفلين من مواليد 1989 بوالماس.

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