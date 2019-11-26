بن فليس: يجب أن نعيد النظر في الحدود المغلقة مع المغرب

هبة بريس ـ الرباط

قال رئيس حزب طلائع الحريات، رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، المرشح لانتخابات الرئاسة المرتقبة علي بن فليس ” إن منحني الشعب الجزائري ثقته سأسعى لتحقيق سياسة “صفر مشاكل مع الجوار”؛ فالخلافات بين الدول الجارة من بين كل الخلافات الأخرى تستدعي التركيز عليها والسعي الحثيث لإيجاد حل لها ”

واضاف بنفليس في حوار خص به وكالة ” سبونتيك ” لا يعقل أن الاتصالات واللقاءات على أعلى مستوى في الجزائر والمغرب قد انقطعت تماما منذ قرابة الخمسة عشر سنة؛ وعليه فإن المشاكل القائمة بين الدولتين مهما كانت صعوبتها ومهما كان تعقيدها تتطلب التواصل والتحاور بشأنها من أجل الوصول إلى تسوية مرضية للطرفين ”

و اشار بنفليس ” هذه القاعدة تنطبق على إشكالية الحدود المغلقة بين الجزائر والمغرب؛ فهذه الحدود غلقت لأسباب محددة ويتوجب علينا النظر فيها من جديد لمحاولة إزالتها وإعادة الأمور إلى نصابها ”

وسجل رئيس حزب طلائع الحريات بالجزائر ” إن مستقبل المغرب الكبير جدير كل الجدارة بهذا الجهد لأنه من غير المعقول وغير المقبول أن تبقى منطقتنا خارج نطاق التيارات الاندماجية والتكاملية الزاحفة عبر المعمورة ”

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