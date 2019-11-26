رباح: المغرب استثمر أزيد من 20 مليار درهم للتنقيب عن الغاز

هبة بريس ـ الرباط

قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة ان الدولة استثمرت أزيد من 20 مليار درهم في التنقيب خلال عشر سنوات فقط مشيرا الى أن قطاع التنقيب عن الغاز يُعتبر من أهم القطاعات التي تحتاج إلى إمكانيات هائلة جدا.

وقال رباح خلال جوابه عن سؤال شفوي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 26 نونبر، أن الغاز المكتشف لحد الآن في بعض المناطق كالصويرة والغرب وتندرارة، يستعمل بعضه في الصناعة وبعضه الآخر من طرف شركة الفوسفاط، موضحا أنه سيمكن من تخفيض كمية الغاز المستورد بنسبة 30 في المئة.

واشار الرباح الى أنّ استغلال المغرب للغاز المتوفر لديه سيعود عليه بعدة فوائد، منها تقليص التكلفة الباهظة من العملة الصعبة لفائدة الميزان التجاري المغربي، والمساهمة في التشغيل والاستثمار الداخلي.

وأشار الوزير إلى الاستثمار في هذا القطاع يعرف بداية تحول حقيقي، مضيفا أن الأمل كبير والمغرب يتوفر على المؤهلات كثيرة مما تم الإعلان عنه، حيث سيبدأ الاستغلال في 2020 وهذا سينعكس على كل القطاعات والمجالات.

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