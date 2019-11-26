الجزائر .. السجن لنشطاء في قضية “الراية الأمازيغية”

هبة بريس - وكالات

أصدرت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أحكاما بالسجن ستة أشهر مع النفاذ بحق 19 متظاهرا وشهرين نافذين ضد طالبة، بسبب رفع الراية الأمازيغية خلال تظاهرات الحراك الشعبي المطالب بالتغيير.

وكانت النيابة طلبت السجن عامين خلال المحاكمة التي جرت قبل أسبوع، بحسب محام من هيئة الدفاع.

وأوقف أغلب المتهمين شهر يونيو الماضي بتهمة المساس بسلامة وحدة الوطن وإهانة مؤسسة الجيش ما يعني “أنهم سيظلون في السجن إلى غاية نهاية دجنبر ما عدا الطالبة نور الهدى دحماني التي استكملت فترة سجنها خلال الاعتقال.

من جهة اخرى حكم القاضي على المجموعة بغرامات تصل إلى عشرين ألف دينار جزائري.

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