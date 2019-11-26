التراس الرجاء ترفض تسييس “تيفوات” الديربي وتؤكد: “كنا ولا زلنا مجموعات لا سياسية”

هبة بريس - الرباط

عبرت فصائل التراس نادي الرجاء البيضاوي، عن رفضها تسييس “التيفوات” التي رفعتها في مباراة “الديربي” التي جمعت بين الفريق الأخضر ونظيره الأحمر، بمركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وردت فصائل التراس الفريق، في بلاغات نشرتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن تأويلات عدد من الجهات ل”تيفواتها”، وربطها بالمجتمع والسياسة بالمغرب.

وطالبت الجماهير الرجاوية، الجهات التي أطلقت تلك التأويلات ذات الحمولة السياسية للتيفوهات بالتوقف عن تعميم واختلاق قراءات فارغة بعيدة عن الصحة، مشددة بالقول: “كنا ولا زلنا وسنظل مجموعات لا سياسية، فأعمالنا نابعة من إرادة تشريف الفريق ثم جمهورها، فريقنا هو الهدف من تواجدنا أصلا وليس حب الظهور ولا الانصياع لجماعات كيفما كانت صفتها”.

وجددت الجماهير الخضراء، رفضها الشديد لمحاولات استغلال بعض الجهات ل”تيفواتها” بهدف إقحام السياسة في الرياضة، خاصة وأن صفحات محسوبة على جماعة العدل والإحسان وبعض الحسابات اليسارية حاولت إعطاء تأويل سياسي مغلوط للتيفوهات. حسبها

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