بورتريه وتعليق: أمين الناجي الفنان العصامي عاشق التفاصيل البسيطة

إعداد: ربيع بلهواري

في إطار تواصلها الدّائم مع زوّار الجريدة ورغبة منها في تنويع وتكثيف مواضيعها الثقافية والفنّية، ستعمل جريدة هبة بريس على تقديم سلسلة بورتريه وتعليق وهي سلسلة أسبوعية تتضمّن بروفيلات لفعّاليات فنّية و ثقافية معروفة تشمل نبذة مقتضبة عن مسيرتهم الإبداعية والشّخصية على أمل أن تشكّل تعليقات القرّاء ورأيهم في الشّخصية الأسبوعية محور البورتريه الجزء المكمّل للمادّة الصّحفية المرجوّة، كما نهيب بزوّارنا الكرام في هذا الإطار أن تكون تعليقاتهم في مستوى أدبي مقبول ترّكّز بالأساس على مسيرة وأعمال الشّخصية المقدّمة دون الإنزياح في ركن لا أخلاقي محضور يمسّ بسمعة هذه الشخصية

امين الناجي الفنان العصامي عاشق التفاصيل البسيطة

امين الناجي عاشق التفاصيل البسيطة ولا يخجل في أن ينهل من تقاسيم شخوص الحياة اليومية موادا لأدواره المقبلة. لديه ذاكرة إنسانية حافلة بالأحداث والناس، ومنها يستخرج ما يريد وقتما يريد، لإلباس هذه الأدوار مسحتها الإنسانية الأولى. أمين موهوب بالفطرة، وصقل تجربته بالاحتكاك بالميدان الفني على الأرض، وليس من نظرياته التجريدة في أقسام المدارس الفنية. المدرسة الفنية الأولى لأمين الناجي هي الزنقة والشارع والمقهى …

أمين الناجي ممثل مغربي ولد بالدار البيضاء في 8 أبريل 1972، حاصل على دبلومات عالية في المحاسبة وتدبير المقاولات، لكن عشقه للتشخيص منذ مراحل الدراسة الابتدائية والثانوية دفعه إلى الالتحاق بكونسرفاتوار مسقط رأسه، وأثناء تكوينه المسرحي به ألحقه المخرج المسرحي الكبير شفيق السحيمي بفرقته حيث لعب أدوارا إلى جانب ممثلين آخرين، وبعد ذلك اشتغل مع فرق مسرحية أخرى ولا زال يعشق المسرح ويمارسه إلى الآن، بالنسبة للتلفزيون المغربي، شارك الناجي في مجموعة من الأعمال لعل أشهرها لحد الآن هو دور المهيدي في مسلسل وجع التراب من اخراج شفيق السحيمي، و تشخيصه لدور البطولة في سلسلة الحياني من اخراج كمال كمال، وحضوره الوازن في مسلسل ثورية ومسلسل الغريب ل ليلى التريكي و مسلسل سر المرجان و غيرهما، وقد شكل كل عمل من هذه الأعمال التلفزيونية انعطافة جديدة في مساره الفني كممثل، في مجال السينما كان أول وقوف للناجي أمام الكاميرا في فيلم اعقلتي على عادل؟ من اخراج محمد زين الدين، وتلته أفلام أخرى من بينها المنسيون لحسن بنجلون والمغضوب عليهم لمحسن البصري والطريق إلى كابول ل إبراهيم الشكيري وأندرمان لعز العرب العلوي، و الفيلم المثير للجدل الزين اللي فيك.ولعل حصوله على جائزة احسن ممثل عن فيلم مسافة ميل بحذائي يؤكد أنه يسير في الطريق الصحيح كممثل يقتفي اثار العالمية.

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