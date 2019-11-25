جرسيف : رحل “رحال ” وأصبح الاجرام بنهار

نُشر بتاريخ :  2019-11-25 - 23:16
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هبة بريس ـ الرباط

عرفت الادارة الامنية بجرسيف في الاشهر الاخيرة تغييرا على مستوى القيادة حيث غادر جرسيف العميد الاقليمي متوجها الى تاوريرت بينما حل مكانه وافد جديد قادم من هذه الاخيرة .

هذا التغيير طرح اكثر من علامة استفهام سيما وان هذا التغيير لم يكلل بالنجاح على مستوى مدينة جرسيف التي عرفت تهاونا ملحوظا مما انتج عمليات نشل وبروز جرائم كانت الى وقت قريب مستحيل وقوعها .

ويطرح السؤال عن الغاية من هذا التغيير علما ان جرسيف وتاوريرت ينتميان لنفس الولاية الأمنية ، ناهيك على ان مراحل الجريمة بجرسيف عرفت تقدما بعد رحيل العميد الاقليمي “رحال ” الذي ابان عن علو الكعب في استتباث الامن والتعامل بمطنق “المحنك العارف” بامور جرسيف وساكنة جرسيف .

واذ نتساءل في هذا الشأن ، فلأن السؤال ممر الى الفهم وهو الشيء الذي لم يتحقق على اعتبار ان هذا التغيير لم يقع على صعيد الولاية الامنية للجهة واقتصر على جرسيف وتاوريرت .

الى ذلك ، وجبت الاشارة ان دور الصحافة يبقى تكميلي للأمن بصفة عامة ، مما يعني انه لافرق بين من يقوم بعمله لاخبار مرؤوسيه وبين صحفي ينقل الخبر ويستنبط ويتساءل من اجل تنوير الراي العام الوطني …

واذا كان البعض يعشق ممارسة المنع حتى ولو تعلق الامر برجال الاعلام فالأجدر بالامن الانتباه الى ” الكرابة والبزناسة ” وخصوصا من لهم سوابق ” الصفح والتصالح ” معهم .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 17 octobre 2019


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2 تعليقان

  1. غير معروف

    في 13:53

    ادكر لنا نوع الجرائم وشكرا لك

  2. مجنون

    في 11:42

    جرسيييف ياااااا دولة

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