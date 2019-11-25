الفن والابداع الامازيغي بين التجديد والحفاظ على الموروث الثقافي ” شعار ملتقى تحتضنه أكادير

هبة بريس : أكادير

تنظم جمعية ماسين للثقافة والفن وجهة سوس ماسة بتعاون كل من ولاية اكادير والجماعة الحضرية لاكادير ومركز سوس ماسة للتنمية الثقافية، و مجلة العالم الامازيغي، والمندوبية الجهوية للثقافة والشباب والرياضة، قطاع الثقافة، وقطاع الاتصال، ملتقى ربيع الفن والابداع في دورته الاولى تحت شعار : ” الفن والابداع الامازيغي بين التجديد والحفاظ على الموروث الثقافي ” أيام 29 و 30 نونبر 2019 بقاعة ابراهيم راضي والمركب التقافي جمال الدرة باكادير.

وستفتتح جمعية ماسين للثقافة والفن دورة هذه السنة بورشات تكوينية في مجال الموسيقى العصرية من تأطير الفنان عمر اختار، وكذا ورشة فنون الرقص و التعبير الجسدي “مابين الكوميديا و الموسيقى الغنائية ” سيؤطرها الفنان محمد أيت سي عدي ، كما سيشهد الملتقى ندوتين الاولى تحت عنوان ” حقوق المؤلفين و الحقوق المجاورة بين ابداعات المهنيين والمسطرة القانونية ” ستعرف مشاركة كل من الاستاذ الحسين بكار السباعي محامي بهيئة اكادير والعيون ممثل اليونيسكو بالجنوب، والاستاذ علي امقدوف المندوب الجهوي للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بانزكان، و الاستاذة و الاعلامية امينة ابن الشيخ مديرة جريدة العالم الامازيغي ، اما الندوة الثانية بعنوان ” الاغنية الامازيغية بين التجديد والحفاظ على الموروث الثقافي ” عموري مبارك نموذجا سيؤطرها كل من الاساتذة عبد الوهاب بوشطارت وأحمد بوزيد وخالد العيوض ولحسن الناشف.

وسيطفىء الملتقى شمعته الاولى ليلة السبت 30 نونبر 2019 بسهرة فنية بقاعة ابراهيم راضي يحييها نخبة من الفنانين كالفنانة زهرة حسن ومجموعة هشام ماسين ، والفكاهي لحسن شاوشاو.

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