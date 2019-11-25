الإساءة لرضيع ذي بشرة سوداء يجر غضبا فايسبوكيا على “سارة أبو جاد”

هبة بريس ـ الرباط

جرت اليوتوبز المغربية “سارة أبو جاد” على نفسها موجة غضب واسعة، بسبب ما أسماه رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالعنصرية والإهانة في حق رضيع ذات “بشرة سوداء”، وذلك حين قامت بتصوير مقلب مثير للجدل استهدف زوج شقيقتها داخل إحدى المصحات، إذ استبدلت طفلته المولودة حديثا بطفل ذو بشرة سمراء من أجل عرض ردة فعله في فيديو على قناتها في موقع “يوتوب”.

المقلب خلف ردود فعل قوية من طرف رواد مواقع التواصل، مطالبين بمتابعتها قضائيا، وكذا جر المصحة والعاملين فيها للمتابعة القضائية لسماحهم بتصوير فيديو عنصري مسيء لرضيع لا ذنب له في الحياة.

وعلى اعتبار ان سلوك الاخيرة جر عليها غضبا فيسبوكيا نشرت المعنية فيديو عشية اليوم اعتذرت من خلاله للمتتبعين، كما أكدت حذفها للمقطع موضوع الجدل .

وبخصوص معاتبتها على تصوير رضيع دون اذن والديه، أشارت الى أن الرضيع ابن إحدى صديقاتها، وجددت اعتذارها لها بالمناسبة.

وشددت على أنها لم تكن تقصد الاساءة للطفل أو أسرته أو للمغاربة كافة، مشيرة الى أنها ضد العنصرية ولا تقبل بها .

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