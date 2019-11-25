الإساءة لرضيع ذي بشرة سوداء يجر غضبا فايسبوكيا على “سارة أبو جاد”

هبة بريس ـ الرباط
جرت اليوتوبز المغربية “سارة أبو جاد” على نفسها موجة غضب واسعة، بسبب ما أسماه رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالعنصرية والإهانة في حق رضيع ذات “بشرة سوداء”، وذلك حين قامت بتصوير مقلب مثير للجدل استهدف زوج شقيقتها داخل إحدى المصحات، إذ استبدلت طفلته المولودة حديثا بطفل ذو بشرة سمراء من أجل عرض ردة فعله في فيديو على قناتها في موقع “يوتوب”.
المقلب خلف ردود فعل قوية من طرف رواد مواقع التواصل، مطالبين بمتابعتها قضائيا، وكذا جر المصحة والعاملين فيها للمتابعة القضائية لسماحهم بتصوير فيديو عنصري مسيء لرضيع لا ذنب له في الحياة.
وعلى اعتبار ان سلوك الاخيرة جر عليها غضبا فيسبوكيا نشرت المعنية فيديو عشية اليوم اعتذرت من خلاله للمتتبعين، كما أكدت حذفها للمقطع موضوع الجدل .
وبخصوص معاتبتها على تصوير رضيع دون اذن والديه، أشارت الى أن الرضيع ابن إحدى صديقاتها، وجددت اعتذارها لها بالمناسبة.
وشددت على أنها لم تكن تقصد الاساءة للطفل أو أسرته أو للمغاربة كافة، مشيرة الى أنها ضد العنصرية ولا تقبل بها .
مغربي
في 20:08
جمعي رأسك الا ماعندك مايدار تبتي مني وهداك القندوح لواخد على أشكال
زوزو
في 20:09
ولا تنابزوا بالالقاب . بالرجوع الى هذه الاية القرانية اين نضع هذه السيدة من خلال الاساءة للسواد . رغم ان عيتيها سوداوتين ؟ عدنا الى التخلف من جديد . وقريبا نصبح وثنيون من خلال عبادة المال والجمال .
Aminee
في 20:39
قريبا الضرائب على اليوتيب
Driss
في 21:35
الموسخة باغیة دیر البوز علی حساب حتی علی اقرب الناس الیها باااااز .
مصطفى
في 23:41
شكون هاد الجاهلة.
وملي هي من صحابات اليوتوب
بلا مفاجأة.تيبيعو عرضهم واخلاقهم.
سؤال : واش مبقاو رجالة.اباء ولا ازواج.
اش هاد الميوعة ولات.
مواطن غاضب
في 06:39
وليتو باغين تديرو فيها امريكيين و حضاريين يا شعب المرقة
منذ الازل و نحن نقول لاسود البشرة ( عنطيز عزوة كحلوش ) دون ان نقصدها اوصاف قدحية او عنصرية
اما هذه الشابة فهي لم تسئ لهذا الرضيع الاسود و لكنها اساءة الى شقيقتها و الهذف من المقلب معروف
اما العنصرية الحقيقة فهي التي تمارسها الحكومة على مواطنين هذا البلد لا صحة و لا تعليم و هم يعيشون في النعيم
اما فئات و جمعيات الفتنة التي تصطاد في الماء العكر اقول لها ان هناك اولويات تمس بالمواطن كالتعليم و الصحة و التشغيل يجب ان يدافعو عنها اكثر من هذه الثفاهة