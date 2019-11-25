“طلامس” ينافس في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش

ربيع بلهواري _ هبة بريس

يشهد الفيلم التونسي طلامس للمخرج علاء الدين سليم عرضه الأول في العالم العربي، من خلال المهرجان الدولي للفيلم بمراكش (من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 7 ديسمبر/ كانون الأول)، حيث ينافس الفيلم في المسابقة الرسمية، وكان العرض العالمي الأول للفيلم في الدورة الماضية من مهرجان كان السينمائي، كما فاز الفيلم مؤخراً بجائزة لجنة التحكيم بمهرجان سالونيك السينمائي باليونان.

المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يُعد أحد أهم المهرجانات العالمية ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، تأسس عام 2001 وتقام فعالياته في نهاية كل عام، ويشارك في الدورة الحالية 98 فيلماً طويلاً من 34 دولة.

وتدور أحداث الفيلم حول “س” الجندي بالصحراء التونسية والذي يحل على إجازة لمدة أسبوع بعد وفاة والدته، لكنه لم يعد بعدها إلى ثكناته مطلقاً، ليصبح مستهدفاً في المنطقة التي يعيش فيها والتي يسكنها أبناء الطبقة العاملة، ثم يقرر أن يختفي في الجبال. وفي سياق منفصل بعد مرور عدة سنوات، تكتشف “ف”، المرأة الشابة المتزوجة من رجل ثري، أنها حامل. وفي صباح أحد الأيام تغادر فيلتها الفاخرة لتختفي في الغابة. ‎

طلامس من تأليف، مونتاج وإخراج علاء الدين سليم، ويشارك في بطولته سهير بن عمارة، عبد الله المنياوي وخالد بن عيسى، هندسة صوت مُنصف طالب، مدير التصوير أمين مسعدي، وهو إنتاج تونسي/ فرنسي مشترك (شركتا Exit Productions وStill Moving)، بدعم من الصندوق الفرنسي التونسي، صندوق وزارة الثقافة التونسية، صندوق دعم السينما من جميع أنحاء العالم بالمركز الوطني للسينما والصورة المتحركة بفرنسا، وصندوق السينما العالمية في أوروبا؛ وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

علاء الدين سليم مخرج تونسي، أخرج عدة أفلام قصيرة، ومقاطع فيديو تنتمي للفنون البصرية (فيديو آرت) والتي شاركت وفازت بالكثير من الجوائز في العديد من المهرجانات الدولية منها مهرجان كليرمون فيران بفرنسا، الجائزة الكبرى بمهرجان مرسيليا للأفلام الوثائقية عن فيلم بابل.

وفي 2016 أخرج علاء فيلم آخر واحد فينا وهو أول أفلامه الروائية الطويلة والذي حظيّ بعشرات المشاركات في المهرجانات الدولية إضافة إلى الإشادة الواسعة، وحصل الفيلم على عدة جوائز أهمها جائزة أسد المستقبل لأفضل إسهام فني من مهرجان فينيسيا السينمائي وجائزة التانيت الذهبي من أيام قرطاج السينمائية، ويعد فيلم طلامس هو ثاني فيلم روائي طويل.

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