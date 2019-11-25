إتحاديو سوس يتشبتون برحيل لشكر وعقد مؤتمر قبل انتخابات 2021

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أجمع إتحاديو سوس ماسة في بيان ختامي للمجلس الجهوي التنظيمي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، بضرورة تجديد قيادة الحزب مؤهلة وقادرة على ترجمة إرادة الاتحاديين ومنسجمة مع مبادئ وقيم الحزب باعتباره حزبا يساريا تقدميا حداثيا.

وعقد الاتحاديون بسوس إجتماع بمقر الحزب بأكادير، يوم أمس الاحد 24 نونبر الجاري، بدعوة من الكتابة الجهوية والكتابات الاقليمية بالجهة، تحت شعار ” مساهمة حزبية فعالة في الانطلاقة التنموية المنشودة لجهة سوس ماسة”. حيث تم الاستماع إلى التقرير التوجيهي المعد من الكتابة الجهوية وكتاب الأقاليم، والذي ركز على أن انعقاد هذا المجلس هو توجه نحو المستقبل المبني على الثقة فيما بين مكونات الحزب بالجهة لاتخاذ قرارات تعطي انطلاقة حقيقية للقوات الشعبية عبر استعادة وهجها وطنيا وجهويا واقليميا ومحليا انسجاما مع المبادئ النبيلة للمدرسة الاتحادية.

ودعا المجلس الجهوي للحزب، الى ضرورة إشراك كل الطاقات الاتحادية بدون إقصاء في كل مراحل التحضير والاعداد للمؤتمر الوطني المقبل، والذي اعتبروه في بيانهم الختامي شرطا أساسيا لإنجاح المصالحة الحقيقية والعقلانية التي ينشدها جميع الاتحاديات والاتحاديين على أن ينعقد المؤتمر في غضون سنة 2020.

ويرى المجلس الجهوي أن تأخير المؤتمر إلى موعده المتزامن مع الاستحقاقات المقبلة أو بعدها سيكون ضربة قاضية للحزب.

و صادق المجلس الجهوي بالإجماع على جدولة زمنية محددة لمواصلة عملية تجديد الهياكل الحزبية محليا واقليميا وجهويا بمشاركة كل الاتحاديات والاتحاديين دون اقصاء وفق الضوابط التنظيمية للحزب، كما استعرض مختلف جوانب الاختلالات التي يعرفها التدبير الحكومي المتمثلة في القرارات اللا شعبية ومشاريع القوانين المتعارضة مع قيم الحزب وتوجهاته المبدئية، مما فتح النقاش في أوساط المناضلين والمواطنين حول دواعي الاستمرار في التحالف الحكومي القائم.

وعلى المستوى الجهوي وقف أعضاء المجلس على ما تعرفه الجهة من خروقات وتجاوزات في تدبير الشأن المحلي بالجهة مما يعيق تحقيق التنمية المنشودة. مع الإشادة بالدور الفعال لممثلي الحزب بالمؤسسات المنتخبة وواجهات المجتمع المدني لنضالهم المستميث من أجل مواجهة هذه الاختلالات بروح وطنية اتحادية عالية

وتمت الدعوة الى تعبئة كافة الاتحاديات والاتحاديين بالجهة للإنخراط في استراتيجية تنموية جهوية إيمانا منهم بأن التنمية جزء لا يتجزأ انسجاما مع قيم الاتحاد الفكرية والتاريخية.

والانفتاح على كل التيارات السياسية التقدمية للبناء الجماعي لاستراتيجية تنموية منسجمة مع تطلعات المواطنين بالجهة التي تعد القلب النابض للمغرب، وهي في حاجة إلى تنمية حقيقية استجابة لانتظارات الجماهير الشعبيةوتحقيق عدالة مجالية تنموية تساهم في تقوية الروابط التاريخية والوحدوية بين شمال المغرب وجنوبه باعتبار أن سوس حلقة وصل تاريخية بينهما خدمة للتنمية الشاملة ودفاعا عن القضية الوطنية العادلة التي ناضل من أجلها جيل الحركة الوطنية و رجالات المقاومة وأعضاء جيش التحرير ومختلف الهيئات السياسية الوطنية والديمقراطية .

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