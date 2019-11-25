مهنيو قطاع الدواجن بخريبكة يستأنفون برنامجهم الاحتجاجي

يستعد مهنيو قطاع الدواجن بمدينة خريبكة، التصعيد من جديد بتنظيم وقفة احتجاجية واعتصام أمام مقر عمالة الإقليم، وبالساحات العمومية، ثم مسيرة صوب عاصمة المملكة.

وعزا مهنيو القطاع الممثلين في جمعيتي التضامن الفتح والمنعشين الشباب، وفرع الدواجن التابع للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، إلى منح السلطة المحلية والمجلس الجماعي ترخيصا لأحد المهاجرين، بدعم من لوبي يعاكس التوجهات العامة للدولة، ويمارس ضغوطا لتغيير مجرى قرارات الإدارة وطمس الحقائق التي تصل عامل الإقليم، وذلك بتواطؤ مع رئيس المجلس الجماعي.

وشجب مهنيو القطاع تنصل السلطات المحلية والمنتخبة من وعودها بمحاربة العشوائية، مستنكرين الضغوط الممارسة من طرف لوبي يستمد قوته من بعض مكاتب العمالة، والذي يحرف حتى الحقائق عن عامل الإقليم، والعمل على عدم الجلوس حول طاولة الحوار.

وطالب مهنيو قطاع الدواجن ـ حسب بيان توصلت هبة بريس بنسخة منه ـ بالتعويض عن البطالة لحاملي الشهادات والتعويض الذي يكفله القانون لباقي حرفيي سوق الفتح والنهضة، محملين المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع للسلطتين المحلية والمنتخبة، مع استعدادهم التخلي عن عقود جميع الدكاكين القانونية بالمدينة.

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