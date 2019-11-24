تونس.. المرزوقي يعلن انسحابه من الحياة السياسية

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، انسحابه من الحياة السياسية، ومن رئاسة حزب “حراك تونس الإرادة”، مؤكدا الالتزام بـ”قضايا الشعب والأمة”.

وكتب المرزوقي في تدوينة على “فيسبوك”: “على إثر نتائج الانتخابات الأخيرة التي أتحمل كامل المسؤولية فيها، قررت الانسحاب من رئاسة حزب الحراك وكذلك من الساحة السياسية الوطنية مع البقاء ملتزما بكل قضايا شعبي وأمتي التي سأواصل خدمتها بما أستطيع”.

وعنون تدوينته بـ ”آخر خطاب سياسي”، وضمنها ما وصفه بـ”عصارة أفكاره ومخاوفه وآماله وما يمكن الانتفاع به من تجربته”.

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