محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن المصالح الأمنية التابعة للأمن الولائي بسطات، تمكنت من توقيف أربعيني للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد ناهزت قيمتها 106 مليون سنتيم، حيث تم اقتياده للتحقيق معه حول المنسوب إليه والاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، و ذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

وأضافت مصادرنا، أن توقيف المشتبه به، جاء بعد أن توصلت المصالح الأمنية بسيل من الشكايات التي وضعها الضحايا أغلبهم من التجار يعرضون في مواجهته أنهم ذهبوا ضحية نصب واحتيال، وهي الشكايات التي بموجبها تم اصدار مذكرات بحث وطنية في حق الموقوف للاشتباه فيه بتسليمهم شيكات بنكية ناهز مجموع المبالغ المضمنة بها 106 مليون سنتيما.

ويذكر، أن توقيف المشتبه به يأتي في سياق الحملات التمشيطية التي تقوم بها العناصر الأمنية وأفراد الشرطة القضائية تحت إمرة رئيسها المعين حديثا والذي وضع خطة أمنية محكمة بتعليمات من والي أمن المدينة للاستثباب الأمن ومحاربة مظاهر الجريمة بشتى أنواعها، وتوقيف العديد من المبحوث عنهم، ضمن حملات أمنية منسقة ساهم في تدني منسوب الجريمة بالمدينة مقارنة مع مدن أخرى.