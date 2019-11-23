بروكسيل.. توقيع كتاب “محمد السادس، رؤية ملك : أعمال و طموحات”

هبة بريس - و م ع

قدم الأستاذ الجامعي والكاتب جان ماري هيديت ، مساء أمس الجمعة، كتابه الأخير بعنوان “محمد السادس ، رؤية ملك : أعمال و طموحات”، وذلك خلال لقاء نظم في مكتبة “فيليغران” العريقة ببروكسيل ، بحضور نخبة من الباحثين والصحافيين والفاعلين السياسيين والعديد من أفراد الجالية المغربية.

و في هذا المؤلف، يبسط الكاتب، وهو عضو المجلس العلمي لمرصد الدراسات الجيوسياسية والرئيس السابق لمؤتمر المنظمات الدولية غير الحكومية ، نظرته حول المغرب الذي يشهد تحولا مضطردا في عهد جلالة الملك.

و تقاسم الأستاذ الجامعي الفرنسي-السويسري ، مع الحضور، “اكتشافه الجميل” لدينامية التغيير الجارية في ميادين مختلفة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

و أبرز الكاتب ، الذي كان شاهدا على هذه الإنجازات عندما كان رئيسا لمركز “شمال جنوب” بمجلس أوروبا الذي يوجد مقره بلشبونة ، أنه انطلاقا من تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة ، التي تجسد الخيار “الشجاع” للمملكة للتصالح مع الماضي وبناء مستقبل ديمقراطي، يكرسه دستور عام 2011 ، وصولا إلى مختلف المشاريع والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تضع “الإنسان” في قلب الأولويات ، فإن التحولات التي تشهدها المملكة تثير الإعجاب.

و قال إن هذه التغيرات تم الاعتراف بها من قبل مجلس أوروبا ، مذكرا بأن المملكة كانت أول بلد في الجوار المتوسطي ينضم لمركز شمال-جنوب الذي يضم، حول نفس المائدة، دولا وبرلمانات وجماعات محلية وجهوية والمجتمع المدني المنظم. وأشار إلى أن شراكة الجوار تمت المصادقة عليها في 2011 من قبل لجنة وزراء مجلس أوروبا .

و في مجال الديمقراطية، أشار المؤلف، على الخصوص ، إلى إطلاق مبدأ مزدوج يتمثل في الجهوية المتقدمة التي تتيح القدرة على اتخاذ القرار الأكثر قربا من حياة المغاربة ، و مشاركة المجتمع المدني و النسيج الجمعوي.

و على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث تستفيد المملكة من الوضع المتقدم (2008) ، جدد الأستاذ جان ماري هيديت التأكيد على تطور التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي انتقل من وضعية تتسم بالهيمنة إلى وضعية “أصبحت فيها المملكة قوة اقتراحية، وهو ما يؤهلها لتكون جسرا بين الشمال و الجنوب “.

و أكد الكاتب أن هذا التموقع عززته تنمية اقتصادية ملحوظة مدعومة ببنيات تحتية طرقية وسككية ، من قبيل القطار الفائق السرعة والطرامواي ، وكذلك ببنيات تحتية مينائية تتمثل في ميناء متطور جدا هو ميناء “طنجة المتوسط” الذي مكن ، من ضمن أمور أخرى ، من تطوير صناعة السيارات، دون إغفال مساهمة مخططات قطاعية منها مخطط “المغرب الأخضر” الفلاحي ، إضافة إلى المخطط الكبير للطاقة الشمسية الذي سيمكن المملكة من تقليص تبعيتها الطاقية .

و أضاف المؤلف أن السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة ، إضافة إلى سياسته الإفريقية ، من شأنهما أيضا تعزيز دوره كمحاور متميز بين الشمال و الجنوب.

و ذكر بأن ما لا يقل عن ألف اتفاقية ثنائية تم توقيعها بين المغرب والبلدان الإفريقية في مجالات متنوعة، معربا عن يقينه بأن المغرب قادر على أن يكون بمثابة رأس جسر بين إفريقيا وأوروبا.

ويرى الأستاذ الجامعي الفرنسي-السويسري ، أن المغرب تمكن بذلك من أن يحقق خلال العقدين الأخيرين تحولا عاما دون أن يتخلى عن قيمه وذلك بفضل الرؤية الحداثية لملكه .

و خلص إلى القول بأن هذه الحداثة أهلته ليكون اليوم جسرا لهذه البحيرة الداخلية الكبيرة التي توجد وسط الأراضي .

و بعد تقديم هذا المؤلف ، بحضور السيد محمد عامر، سفير المغرب ببلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ، تم فتح نقاش مع الحضور حول الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، خاصة تلك المتعلقة بوضعية المرأة و العلاقات مع أوروبا و إفريقيا و الاستقرار السياسي و المؤسساتي للمملكة و دوره في الساحة الدولية و الإقليمية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0