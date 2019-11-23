العلمي :” المادة 9 تهدد الأمن القانوني وتزرع الشك في المؤسسات”

هبة بريس – الرباط

قال محمد العلمي رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين ، ان المادة 9 من قانون المالية غير دستورية كما انعا تهدد الأمن القانوني وسيادته وتزرع الشك في المؤسسات وتنفر الاستثمارات.

وجاء كلام العلمي خلال جلسة اليوم بالغرفة الثانية، حيث استعرض في كلمة قوية وجهة نظره بخصوص المادة 9 التي اثارت الجدل وخلقت نقاشا اجتماعيا، لدرجة ان وزير المالية في مداخلته رد على العلمي قائلا :” هل ”انت من الاغلبية ام المعارضة” ليرد العلمي على الوزير التجمعي بنشعبون قائلا “كان عليك ان تتشاور مع مستشاريك ووزير العدل قبل ادراج هاته المادة التي تسيء للخطابات الملكية والدستور”.