بوتين: القائد الحقيقي هو من يخدم الناس ولا يحكمهم

هبة بريس - وكالات

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القائد، هو الشخص الذي يظهر نفسه مثالا ونموذجا للآخرين، ويكون مستعدا لخدمتهم وليس لحكمهم.

وقال اليوم في كلمة ألقاها في مؤتمر حزب “روسيا الموحدة” في موسكو: “القائد، هو الشخص الذي يطالب نفسه ويسألها بحزم ويكون معها أكثر صرامة مما هو مع الآخرين”.

وأضاف متوجها لقادة حزب “روسيا الموحدة” الحاكم: “صفة الحزب الحاكم، لا تعني حكم الناس والتحكم بهم وبمصائرهم، بل العمل المتواصل والدؤوب لخدمة شعب روسيا دون أي منة”.

ووجه أحد موظفي التعدين سؤالا في السابق للرئيس بوتين حول رأيه في أهم الصفات الرئيسية، التي يجب أن تكون متأصلة في زعماء عالم اليوم، فأجاب: “يجب تتمتع شخصية القائد بالنزاهة، باعتبارها صفة أساسية، وإن كان هذا الأساس غير موجود، فكل الصفات الأخرى لن يكون لها أي معنى”.

وأشار بوتين إلى أن النزاهة بالطبع لا تكفي وحدها، فالقائد يحتاج إلى الخبرة والمعرفة الحديثة، وتابع: “لذلك، فالبند الثاني، هو القدرة على أن تتعلم باستمرار ممن هم أفضل منك”.

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