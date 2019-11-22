بالارقام .. ارتفاع حركة النقل الجوي بالمطارات خلال العشرة أشهر الأخيرة

هبة بريس

أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مختلف مطارات المملكة سجل ارتفاعا بنسبة 11.76بالمائة خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية.

وأوضح المكتب، في بلاغ له ، أن 21 مليون و21 ألفا و952 مسافر عبروا مختلف البنيات المطارية للمملكة ، ما بين يناير ومتم أكتوبر الماضي ، مقابل 18 مليون و810 ألفا و195 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2018 .

واستقبل مطار محمد الخامس الدولي 8 ملايين و678 ألفا و517 مسافرا، إلى حدود متم أكتوبر من السنة الجارية، مقابل 8 ملايين و228 ألفا و439 مسافرا خلال الفترة نفسها من العام 2018 (41.28 بالمائة من حصة السوق ).

أما مطار مراكش -المنارة فقد استقبل 5 ملايين و299 ألف و229 مسافرا، أي 21 ر25 في المائة من مجموع المسافرين، متبوعا بمطار أكادير المسيرة بمليون و679 آلاف و805 مسافرا( 7.99 في المائة).

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