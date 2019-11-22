بالارقام .. ارتفاع حركة النقل الجوي بالمطارات خلال العشرة أشهر الأخيرة

نُشر بتاريخ :  2019-11-22 - 16:55
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هبة بريس

أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مختلف مطارات المملكة سجل ارتفاعا بنسبة 11.76بالمائة خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية.

وأوضح المكتب، في بلاغ له ، أن 21 مليون و21 ألفا و952 مسافر عبروا مختلف البنيات المطارية للمملكة ، ما بين يناير ومتم أكتوبر الماضي ، مقابل 18 مليون و810 ألفا و195 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2018 .

واستقبل مطار محمد الخامس الدولي 8 ملايين و678 ألفا و517 مسافرا، إلى حدود متم أكتوبر من السنة الجارية، مقابل 8 ملايين و228 ألفا و439 مسافرا خلال الفترة نفسها من العام 2018 (41.28 بالمائة من حصة السوق ).

أما مطار مراكش -المنارة فقد استقبل 5 ملايين و299 ألف و229 مسافرا، أي 21 ر25 في المائة من مجموع المسافرين، متبوعا بمطار أكادير المسيرة بمليون و679 آلاف و805 مسافرا( 7.99 في المائة).

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