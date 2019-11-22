نشرة إنذارية.. أمطار ورياح قوية اليوم الجمعة وغدا

هبة بريس

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن رياحا وأمطارا قوية، من المستوى البرتقالي، يرتقب أن تهم عددا من أقاليم المملكة اليوم الجمعة وغدا السبت.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن هذه الأمطار القوية من المستوى البرتقالي ستهم، اليوم الجمعة من الساعة الثانية عشرة زوالا وإلى غاية العاشرة صباحا من يوم غد السبت، أقاليم شفشاون، الحسيمة، تاونات، العرائش ووزان (ما بين 80 و130 ملمتر)، كما ستهم هذه الأمطار أقاليم طنجة-أصيلة، فحص-أنجرة، تطوان، القنيطرة، سيدي قاسم، تازة وصفرو (ما بين 40 و70 ملمتر).

كما يرتقب، حسب المصدر ذاته، هبوب رياح نسبيا قوية من المستوى البرتقالي (من 75 إلى 95 كلم في الساعة) اليوم الجمعة وغدا السبت، ستهم أقاليم الحسيمة، بولمان، شفشاون، فحص-أنجرة، إفران، العرائش، المضيق-الفنيدق، ميدلت، الناظور، وزان، طنجة-أصيلة، تازة، تاوريرت، جرسيف، جرادة، تطوان، تاونات، صفرو، الحاجب، بركان ووجدة.

ويرتقب، أيضا، هبوب رياح نسبيا قوية جنوبية غربية (من 55 إلى 70 كلم في الساعة)، اليوم الجمعة و غدا السبت، ستهم مناطق السايس، والسواحل المتوسطية، وشمال الجهة الشرقية، ووالماس، والأطلس المتوسط وباقي السواحل شمال الجديدة.

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