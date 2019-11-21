نبيل شيخي : الفساد منتشر بالإدارة العمومية وبعض القطاعات الحكومية

هبة بريس ـ الرباط

أكد نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، على الدور الحيوي والمركزي، الذي ينبغي أن يضطلع به المجلس الأعلى للحسابات، خلال المرحلة المقبلة، مضيفا “نحن مقتنعون بأن الإشكاليات المرتبطة بالحكامة وبانتشار الفساد، تعد من ضمن الأعطاب الكبرى التي تواجه المغرب”.

وسجل شيخي، اليوم الخميس 21 نونبر الجاري خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات، استمرار انتشار الفساد على صعيد الإدارة العمومية وعلى مستوى بعض القطاعات الحكومية والجماعات الترابية.

واعتبر المتحدث ذاته، أنه “إذا لم تتم معالجة الإشكاليات المرتبطة بالحكامة ومحاربة الفساد، فإنه لا يمكن الحديث عن تجديد حقيقي للنموذج التنموي المنشود”، موضحا أن “المشكل في كثير من الأحيان لا يرتبط بضعف الإمكانيات المالية وإنما يتعلق بشكل أساسي بنقص الحكامة وقيم النزاهة والشفافية، في تدبير عدد من القطاعات العمومية”.

وفي سياق متصل، نوه شيخي، بالتطور الإيجابي والمضطرد للمجلس الأعلى للحسابات خلال السنوات الأخيرة، لاسيما ما يتعلق بنوعية التقارير التي يعدها المجلس والتي تتضمن جملة من التوصيات المهمة، الرامية لتحسين مستوى حكامة وتدبير الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاعات الحكومية، الخاضعة لرقابة المجلس ـ يقول الموقع الرسمي للحزب ـ

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