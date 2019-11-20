فاجعة: مهاجر مغربي بإيطاليا يضع حدا لحياته تحت عجلات القطار

عبد اللطيف الباز / إيطاليا عبد اللطيف الباز / إيطاليا

في حادث مأساوي ، أقدم مهاجر مغربي في عقده الثالث مقيم بإيطاليا على وضع حد لحياته بعد أن قام برمي نفسه مباشرة اتجاه إحدى القطارات. بعد شجار عنيف مع زوجته في أحد المراكز التجارية بمدينة بولونيا، بجهة إيميليا رومانيا طوسكانا وسط إيطاليا.

وحسب مصادر مطلعة ، فقد دخل المهاجر المغربي في شجار مع زوجته الإيطالية الجنسية داخل مركز تجاري فقام بطعنها بواسطة السلاح الأبيض “سكين” من الحجم الكبير تسبب لها في جرح غائر،ثم قاده اليأس لرمي بنفسه تحت عجلات القطار.

وقالت مصادرنا ، ان الهالك كان دائم النزاع دائمة مع زوجته الايطالية و قد تكون الخلافات المتكررة هي السبب في إقدام الجاني على الانتحار بهذه الطريقة المؤلمة.

واشارت مصادر الجريدة ان التحقيقات لا زالت متواصلة تحت إشراف المدعي العام .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0