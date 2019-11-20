خلاف حمد الله وفيصل فجر .. بوصوفة يحكي ما وقع في معسكر “الأسود”

هبة بريس ـ القسم الرياضي

كشف لاعب المنتخب المغربي سابقا، مبارك بوصوفة،كل التفاصيل عن أزمة حمد الله، والتي انسحب الأخير على إثرها من معسكر الأسود.

وقال بوصوفة، خلال حوار على قناة “الكأس”، إن “حمد الله أراد تسديد ضربة جزاء، خلال المباراة الودية ضد غامبيا، رغم أن المتفق عليه هو تسديد فيصل فجر لهذه الضربات”.

وسجل الدولي المغربي السابق، أنه كان على حمد الله “احترام تعليمات المدرب، رغم كونه مهاجما ويستطيع تنفيذ ضربات الجزاء”.

وأضاف الدولي السابق أن ترك حمد الله لمعسكر الأسود “كانت قرارا شخصيا منه، ولا أحد دفعه للمغادرة”، معتبرا: “إذا تخليت عن فريقك فإنك تتخلى عن بلادك”.

وشدد بوصوفة على أنه لم “يقع أي ظلم على حمد الله”، وأنه كان “شاهدا على الأمر”، مضيفا أن “الانضباط واحترام القواعد يبقى هو الأهم “.

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