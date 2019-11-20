جدل حول الزيادة في تسعيرة ولوج مغارة “هرقل” بطنجة والعمدة :”مفخباريش”! (فيديو)

اسماعيل بويعقوبي ـ هبة بريس

تداول نشطاء بمدينة طنجة خبر زيادة محتملة في تسعيرة الولوج الى الموقع التاريخي مغارة “هرقل” بعاصمة البوغاز ، مما خلق جدلا كبيرا في انتظار صدور قرار رسمي.

واعتبر عدد من النشطاء ان رفع تسعيرة الولوج لمغارة هرقل الى 60 درهم ، يشكل عبئا كبيرا على زوار المغارة كما انه يضرب في العمق السياحة التي تشكل قطاعا حيويا بمدينة طنجة ومصدرا للعملة الصعبة.

وكان عمدة طنجة قد صرح في وقت سابق لموقع “هبة بريس” ، بخصوص الزيادة “المحتملة” في تسعيرة الولوج لمغارة “هرقل” التاريخية ، موضحا أن جماعة طنجة لاعلم لها بهكذا مُستجد على اعتبار ان مسؤولية تسيير هذا “المرفق” منوط بوزارة الثقافة التي اصبحت تشرف عليه على غرار بعض الاماكن التاريخية بالمدينة ك “فيلا هاريس وكاب سبارطيل..”.

ومن المنتظر ان تخرج الادارة الوصية بتوضيح حول “حقيقة” هذه الزيادة التي اثارت نقاشا واسعا ، في انتظار الاتفاق على صيغة توافقية بين المتدخلين لتدبير هذا الوعاء “التاريخي”.

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