درك سبع عيون يضع حدا لشخصين يشتبه تورطهما في صناعة وترويج ماء الحياء

ع محياوي - هبة بريس

تمكنت مصالح الدرك الملكي بسبع عيون التابعة للقيادة الجهوية بمكناس، نهاية الأسبوع المنصرم، من اعتقال شخصين متلبسين في صناعة وترويج ماء الحياة بمدينة سبع عيون.

المشتبه فيهما ، تم ضبطهم في حالة تلبس وحجز ما مجموعه 140 لتر من هذه المادة المسكرة، وأدوات ومعدات مختلفة تستعمل في صناعة وترويج السائل المخدر ماء الحياء .

وبحسب مصادر ” هبة بريس” فقد تم توقيف المشتبه فيهما بعد جمع معطيات دقيقة من طرف عناصر الدرك بالملكي سبع عيون قبل مداهمة أوكارهما، بعنوانين مختلفين وهما متلبسين في صناعة وترويج هذه المادة بشكل عشوائي، والتي لا تخضع لأي مراقبة صحية.

وأضافت ذات المصادر، أن عناصر الدرك بمركز سبع عيون داهمت الوكر الأول بحي أيت يحيى بونص واعتقلت صاحبه المسمى (ع ـ ع) البالغ من العمر 50 سنة، نفس العناصر الدركية انتقلت إلى حي الزيتون وتمكنت من مداهمة الوكر الثاني واعتقلت صاحبه المسمى (ب ـ ب) البالغ من العمر 38 سنة، في حالة تلبس يصنع ويروج ماء الحياة.

وفي سياق الموضوع ، اعتقلت عناصر الدرك شخصا على متن دراجة نارية وبحوزته 100 غرام من مخدر الشيرا، متوجها بها نحو مركز الحاج قدور كان بصدد ترويجها بالتسقيط لزبنائه المدمنين على تناول المخدرات، وحجز الدراجة النارية رهن إشارة البحث الذي يجري حول النازلة.

وقد جرى وضع المشتبه فيهم الثلاثة، تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات النيابة العامة المختصة ، لتعميق البحث معهم وتحرير محاضر قانونية في المنسوب إليهم، قبل تقديمهم للعدالة التي قررت متابعتهم رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المدني تولال بمكناس

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