وزراء بين الأمس واليوم .. الحلقة الاولى: مصطفى الرميد

لبنى أبروك – هبة بريس

غريب أمر هاته السياسة التي قد ترفع شخصا من أدنى الأوساط الى أعلاها، ومن أعلى المراتب الى أدناها، التي تدفع الشخص منا إلى تغيير “جلده” مرات عدة، إلى الحديث تارة باسم الدين وأخرى باسم الشعب أوخرى باسم القانون .

وزراء وسياسيون آثاروا استغراب وصدمة المغاربة بسبب التناقض الواضح في مواقفهم قبل وصولهم إلى الكراسي الوزارية، أو بعد مغادرتهم لها.

وزراء ادعوا الإيمان بمواقف وأراء شعبوية خلال حملاتهم الانتخابية ثم اصطفافهم في معارضة الكراسي البرلمانية، قبل أن يتحولوا الى شخصيات أخرى بعد ضمانهم لمناصب حكومية ووزارية.

وزراء ومسؤولون تغيروا شكلا ومضمونا، وأخذوا يتنكرون لمواقف وأفكار ورسائل كانوا يؤمنون بها ويدعون الى دعمها قبل سنوات، قبل أن يصبحوا من أشرس معارضيها ومنتقديها.

سنخصص هذه السلسلة، للحديث عن هذه الشخصيات التي تغيرت جذريا بين الأمس واليوم، عن شخصيات غيرها الوصول الى كراسي المسؤولية و أخرى تغيرت بعد مغادرتها لها.

سنتطرق في كل حلقة أسبوعية، إلى الحديث عن شخصية غيرت فقط من شكلها ومواقفها، ولم تغير شيئا من الواقع الذي لطالما انتقده ودعت لإصلاحه، لعلنا نجد سببا مقنعا لتناقض البرلماني والسياسي والوزير، الذي أفقد ثقة المواطن في هذه الفئة وفي وسطها ككل.

الحلقة الاولى: مصطفى الرميد

المتأمل في صور وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد، بين الأمس واليوم، يلمس تغييرا واضحا في شكل هذا الرجل، الذي تحول من مناضل وقيادي عادي بحزب العدالة والتنمية، الى مسؤول حكومي انتقل بين مناصب مهمة خلال السنوات الأخيرة.

الرميد، الذي يتهيئ لمتصفحي صوره بين الأمس واليوم، كأنه عاد سنينا إلى الوراء بعمره، يعد أحد الوزراء الذين ظهرت على محياهم “نعم” الرواتب السمينة والتعويضات الكبيرة، هذه “النعم” التي دفعتهم “عن قصد أو دونه” إلى تغيير مواقفهم وآرائهم بين ليلة وضحاها. فكيف ذلك?

عين الملك محمد السادس، المصطفى الرميد، وزيرا للعدل والحريات في 3 يناير 2012، ثم أعيد تعيينه في 5 أبريل 2017 وزيرا للدولة مكلفا بحقوق الإنسان، قبل أن يضاف إليه قطاع العلاقات مع البرلمان في التعديل الحكومي الأخير.

الرميد، وقبل حصول حزبه على أصوات انتخابية كبيرة، خولت له الظفر بمقاعد برلمانية مهمة، وترؤس الحكومة في شخص عبد الاله بنكيران، كان مناضلا وحقوقيا نشيطا في الساحة السياسية والحقوقية .

الرميد، الذي لم يتردد خلال اصطفاف حزبه بالمعارضة، في انتقاد “تقاعد البرلمانيين” و”سياسة الريع”، حيث أنه هاجم في أحد البرامج الحوارية التلفزية، الحكومة بسبب رفضها الكشف عن راتب مدرب المنتخب الوطني انذاك، معتبرا أن من حق المغاربة معرفة أين وكيف يصرف المال العام.

الرميد الذي كان يرتدي عباءة المناضل والحقوقي والمحامي، للدفاع عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، سرعان ما قلعها بعد وصوله للكرسي الوزاري، وتنكر لها وأدار وجهه رافضا التدخل بصفته وزيرا لحقوق الانسان والعدل والحريات قبل ذلك، أو الدفاع عن معتقلي الحراك والرأي المسجونين.

الرميد الذي انتقد سابقا “الريع السياسي” أصبح اليوم من أبرز قياديي الحزب الذي يدافع بشراسة على تقاعد الوزراء والبرلمانيين، و على استفادة هذه الفئة من تعويضات وامتيازات مهمة، على حساب الطبقة البسيطة والمتوسطة.

الرميد الذي وصل وحزبه الى مناصب القرار، بحجج الدفاع عن المواطن البسيط وتمكينه من الحصول على أبسط حقوقه “التعليم، الصحة، الشغل” في ظروف جيدة، تجاهل اليوم اقتراح ومناقشة والدفاع عن مشاريع قوانين تضمن للمواطن حقوقه .

الرميد الذي تبين أنه استغل فترة استوزاره لتحسين وضعه المادي كباقي زملائه من الحزب بالحكومة “كما صرح الأمين العام السابق للبيجيدي قبل أشهر”، لتغيير سياراته ومسكنه وشكله وهندامه، بدل مواصلة الدفاع عن مواقفه السابقة والوفاء بوعوده “العرقوبية”، انضاف إلى عدد من زملائه بالحكومة السابقة والحالية الذين خيبوا ظن المواطن وفقدوا ثقته بهم وبالسياسة من جديد.

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