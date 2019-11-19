عائلات معتقلي الريف تُصعد و تنقل إحتجاجها أمام “مجلس بوعياش “

هبة بريس ـ الرباط

دعت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن عائلات معتقلي حراك الريف وجميع اطياف الشعب المغربي،ومكوناته السياسية والحقوقية والمدنية، للحضور إلى وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان

واعلنت الجمعية عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تنديداً بالوضعية التي يوجد عليها معتقلو حراك الريف واختارت لهذه المجطة يوم الأربعاء 27 نونبر الجاري، انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا.

وقالت الجمعية إن هذه الوقفة تأتي ردا على “استمرار معاناة معتقلي حراك الريف في السجون، ومواصلة الجهات الرسمية لسياسة الآذان الصماء، وتشويه الحقائق ومحاولة التستر على التعذيب الممنهج الذي مورس في حقهم”.

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