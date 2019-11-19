عائلات معتقلي الريف تُصعد و تنقل إحتجاجها أمام “مجلس بوعياش “

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هبة بريس ـ الرباط
دعت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن عائلات معتقلي حراك الريف وجميع اطياف الشعب المغربي،ومكوناته السياسية والحقوقية والمدنية، للحضور إلى وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان
واعلنت الجمعية عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تنديداً بالوضعية التي يوجد عليها معتقلو حراك الريف واختارت لهذه المجطة يوم الأربعاء 27 نونبر الجاري، انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا.
وقالت الجمعية إن هذه الوقفة تأتي ردا على “استمرار معاناة معتقلي حراك الريف في السجون، ومواصلة الجهات الرسمية لسياسة الآذان الصماء، وتشويه الحقائق ومحاولة التستر على التعذيب الممنهج الذي مورس في حقهم”.
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عبدالله
في 00:52
هادشي اصبح بسالات و على الدولة ان تغير سياستها فليس الزفزافي و رباعتو وحدهم من في السجن
محماد
في 01:17
للي عقدها بیدیه یفکها بسنیه هاد الملف طلع لي فراسي صافي دارو الذنب خداو عقابهم اذن لا داعي لا للمظاهرات ولا الاحتجاجات لانها لا تجدي نفعا .
مغرببة
في 05:49
هذا الزفزافي تحدى الحدود خص لي حاسبو على الفتنة لي عامل في البلاد كل مرة خارج مع رباعتو كن ربتي ولدك ما كان يوصل لما وصل إليه و لكن الأسرة بكاملها فاشلة