المغاربة غاضبون من شعارات “عنصرية” رفعتها جماهير ” الطاس “

هبة بريس ـ القسم الرياضي
توغلت العنصرية رياضة كرة القدم ، وذلك بعدما رفعت جماهير الاتحاد البيضاوي هتافات عنصرية اثناء خروجها للاحتفال بالانتصار الذي حققه ” الطاس ” على حسنية أكادير والظفر بكأس العرش .
جماهير “الاتحاد” هتفت بشعار عنصري مرفوض وهو القائل ” ريح ريح وذاك الشليح ” مما اثار سخط المغاربة ورفضهم لمثل هذه السلوكات داخل الملاعب مطالبين في الوقت نفسه بردع الجماهير التي تتعمد الهتاف العنصري والعدائي .
وصدم مغاربة ” الفايسبوك ” من الهتافات العنصرية / العرقية والتي حملت شعارات ذات صيغة تحقيرية، على اعتبار أن هذا الفريق ينتمي إلى منطقة أمازيغية ناطقة باللغة الأمازيغية.
ومعلوم انه ليس المرة الاولى التي تتعرض فيها جماهير ” الحسنية ” لمثل هذا الهجوم اللفظي الغير المقبول بل سبق لها ان توجهت بمراسلة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” تشكو نفس السلوك
وجاء في المراسلة ان جماهير الحسنية “شعرت بالصدمة من ترديد شعارات عرقية وعنصرية مقيتة ضدها من طرف جمهور الرجاء المغربي خلال المباراة بين الفريقين”، وتطلب من “الفيفا” التدخل لمكافحة “هذه السلوكيات العنصرية من أجل ردع الجماهير حتى لا تساهم هذه الأفعال في تعزيز العنصرية داخل الملاعب الوطنية والدولية، وذلك من أجل دعم قواعد التشجيع الأخلاقي البعيد عن العنصرية”.
ملاحظ
في 21:21
هذا دليل على أن الكثير ممن يدعون انهم مشجعون، دون مستوى فكري او رياضي، وإنما عبارة على أن البعض منهم يبرر فشله في عمله او دراسته وسوء سلوكه في المدرجات بدزعم حبه لفريقه.
كذلك بعض الصحف والصحافيين ينافقون، بعض الفرق ومن يشجعها، فيمدحون المتفرجين بالرغم على أن البعض منهم لاعلاقة له بالرياضة.
كذلك هناك تساهل من طرف المسؤولين على بعض المشجعين الذين يخربون الممتلكات، وينهبون، الممتلكات بل ويعتدون على حياة الناس.
انه الجهل والتخلف لان الرياضة اخلاق ومن المفروض ان يكون المشجع ذو اخلاق،
لكن للأسف في بعض الأحيان ان اللاعب نفسه تصدر منه اشياء لاعلاقة لها بالرياضة.
الكيان الصهيوني يعتمد على الرياضة للتطبيع، ونحن عندنا الرياضة يستخدمها البعض لمصلحة خاصة تافهة او لابراز مكبوتاتهم المريضة، الداعية للتفرقة.
مغرب العز
في 23:49
انت تشتم بلدك وأبناءه يا من ترفع هذه الشعارات
المغرب بلد الجميع
مواطن
في 01:18
أنا غير متفق تماما مع مثل هذه الشعارات العنصرية وغيرها لأننا كلنا مغاربة يجمعنا دين واحد ووطن واحد وملك واحد ولكن يجب أن يكون تعامل الجميع مع الجميع بالمثل لماذا مثلا عصيد ومزان وغيرهما من الأمازيغ يعاملون مع العروبيين أي – الناطقين بالعربية الدارجة – بعنصرية كبيرة بل وحتى مع الإسلام والمسلمين و القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحاسبهم أحد ولا ينتقدهم أحد ولا يحتج عليهم أحد هل حلال عليهم وحرام على الأخرين ثم مادا قال جمهور الطاس هل كلمة – الشلح – سبة ألا توجد لهجة أمازيغية إسمها – تـاشـلـحيـت –
souso
في 01:50
99% من الشعارات والهتافات في الملاعب قبيحة ومشينة, بين الجماهير وضد الجامعة وضد ادرات الفريق, والسبب واضح وجلي, انه التعليم والثقافة المائعة, والغريب انك تسمع ذلك حتى في التلفاز وكان المخرج نائم وتسمع وسط العائلة ” والجامعة وال….” فهدا عيب وعارعلينا, فهناك من يتقضى الملايين الدراهم والاورو ونحن نذخل الكلام البديئ الى عقر الدار لينظاف لميوعة وفساد المسلسلات والافلام التي نؤدي عنها
الجمهور السوسي لم يكسر زجاجة في وجدة, شكرا له, اتمنى ان يقلع عن ذلك حتى في اكادير وينتهي عن تخريب الحافلات والمقاهي والمتاجر والاعتداء على المارة اتناء وبعد المباريات, نفس النداء للجمهور المغربي
محايد
في 07:54
مساكن جابهم النيف على سواسا ونسيتوهم فاش كيعيبو الغير أمازيغيين وينادونهم بعريبوش؟؟؟؟انا ضد العنصرية طبعا وهادا سلوك غير حضاري ديال الجمهور البيضاوي.ولكن إذا كان بيتك من زجاج فلا تلقي الناس بالحجارة.
متتبع
في 10:02
احلاق الامازيغ مند الازل هى متوارثة ابا عن جد,واخلاق بنو يعرب هى كدلك متوارثة,ابا عن جد,فكل هى منطلقه,ومقياس الحكم عليه من خلالها,واسم شلح هو اسم عربى و بنو يعرب من لقبوا به الامازيغ,من كثرة ماكانوا يشلحونهم عن اخرهم ببداية غزواتهم لبلدهم ويعودون الى خليفتهم وعندما كان يسالهم يجيبونه,شلحونا شلحونا,فلقبوهم ب شلح,وهو اسم عربى بامتياز كما الاوروبيين الدن لقبوهم بالبربروهى اسماء الصقت بهم وهى ليست للامازيغ ولا من الامازيغية فى شىء.
عرزيغي
في 10:20
شعارت مدانة وحقيرة ولا يمكن ان يقال عن اصحابها الا متهورون و عنصريون ويجب فتح تحقيق و معاقبة المسؤولين.
اذا كان من الطبيعي ان من حق اي مواطن ان يحب ويشجع فريقه المفضل فان المواطن المسؤول في الدولة ومن اصحاب القرارفيه يجب عليه ان لا يدعم جمهور علىجمهور لما في ذلك من حساسيات وخاصة اذا كان هذا المسؤول ينتمي الى منطقة الجمهور الذي يدعم كما اشيع في مقابلتي مراكش و وجدة
مغربي
في 10:51
جمهور الطاس معدور (من العدر ).
لٱن جله ينحدر من الكاريانات.
مواطن
في 11:14
او لي تايعير بيضاوا بالسب او الشتم مالكم متحيزين للامازيغ خليو الراي الاخر اعبر عن رايه الامازيغ هوما لي بداو في السب -لا راجاء لا وداد بيضاوا راه التتمة معروفا