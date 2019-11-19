المغاربة غاضبون من شعارات “عنصرية” رفعتها جماهير ” الطاس “

هبة بريس ـ القسم الرياضي

توغلت العنصرية رياضة كرة القدم ، وذلك بعدما رفعت جماهير الاتحاد البيضاوي هتافات عنصرية اثناء خروجها للاحتفال بالانتصار الذي حققه ” الطاس ” على حسنية أكادير والظفر بكأس العرش .

جماهير “الاتحاد” هتفت بشعار عنصري مرفوض وهو القائل ” ريح ريح وذاك الشليح ” مما اثار سخط المغاربة ورفضهم لمثل هذه السلوكات داخل الملاعب مطالبين في الوقت نفسه بردع الجماهير التي تتعمد الهتاف العنصري والعدائي .

وصدم مغاربة ” الفايسبوك ” من الهتافات العنصرية / العرقية والتي حملت شعارات ذات صيغة تحقيرية، على اعتبار أن هذا الفريق ينتمي إلى منطقة أمازيغية ناطقة باللغة الأمازيغية.

ومعلوم انه ليس المرة الاولى التي تتعرض فيها جماهير ” الحسنية ” لمثل هذا الهجوم اللفظي الغير المقبول بل سبق لها ان توجهت بمراسلة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” تشكو نفس السلوك

وجاء في المراسلة ان جماهير الحسنية “شعرت بالصدمة من ترديد شعارات عرقية وعنصرية مقيتة ضدها من طرف جمهور الرجاء المغربي خلال المباراة بين الفريقين”، وتطلب من “الفيفا” التدخل لمكافحة “هذه السلوكيات العنصرية من أجل ردع الجماهير حتى لا تساهم هذه الأفعال في تعزيز العنصرية داخل الملاعب الوطنية والدولية، وذلك من أجل دعم قواعد التشجيع الأخلاقي البعيد عن العنصرية”.

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