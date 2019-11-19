فيديو :طبيب عربي يعيش بالمغرب ينتقد مصحة خاصة ووزير الصحة

هبة بريس ـ الرباط

في فيديو جديد مدته دقيقتان و53 ثانية ، وبنبرة يكسوها غضب كبير ، تحدت طبيب عربي اعطى لنفسه اسم “خالد باسين” عن تسيب الخدمات المقدمة للمرضى ” من طرف مصحة خاصة ( و ـ ج ) مشيرا الى ان هذه المصحة “تشتغل بلاحسيب ولارقيب ”

المواطن الذي تبدو لهجته غير مغربية قال ” انا كطبيب وكمواطن مقيم بالمغرب لم اتوقع يوما ان اصادف خدمات طبية بهذا الشكل ” قبل ان يضيف انه ” توصل بتقرير طبي صادر عن المصحة نفسها ينقصه الامضاء ” و ” المصحة لم تقدم لابنته اي مسكن ” .

وتساءل المواطن الذي غضب من الخدمات المقدمة من طرف هذه المصحة ” من المسؤول عن هذه الخدمات ؟ ومن سيدافع عن حقوقي كمقيم وكمواطن ؟ ومن المسؤول عن صحة ابنتي ؟

وقال الاخير ” لا يمكن ان تكون صحة المواطن لعبة لهذه الدرجة ..وان الوضع لا يمكن السكوت عليه ” قبل ان يخاطب وزير الصحة ” لا يجب ان تنام لأنك مسؤول ..ويجب ان تترجل بالمجيء لهذه المصحة كي تطلع على الوضع ”

وختم المواطن المقيم بالمغرب قوله ” بيننا وبين هذه المصحة القضاء ..ولن نسكت عن حقوقنا ..مردفا ” مالين الشكارة مصاصين دماء البشر ”

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