فيديو :طبيب عربي يعيش بالمغرب ينتقد مصحة خاصة ووزير الصحة

هبة بريس ـ الرباط
في فيديو جديد مدته دقيقتان و53 ثانية ، وبنبرة يكسوها غضب كبير ، تحدت طبيب عربي اعطى لنفسه اسم “خالد باسين” عن تسيب الخدمات المقدمة للمرضى ” من طرف مصحة خاصة ( و ـ ج ) مشيرا الى ان هذه المصحة “تشتغل بلاحسيب ولارقيب ”
المواطن الذي تبدو لهجته غير مغربية قال ” انا كطبيب وكمواطن مقيم بالمغرب لم اتوقع يوما ان اصادف خدمات طبية بهذا الشكل ” قبل ان يضيف انه ” توصل بتقرير طبي صادر عن المصحة نفسها ينقصه الامضاء ” و ” المصحة لم تقدم لابنته اي مسكن ” .
وتساءل المواطن الذي غضب من الخدمات المقدمة من طرف هذه المصحة ” من المسؤول عن هذه الخدمات ؟ ومن سيدافع عن حقوقي كمقيم وكمواطن ؟ ومن المسؤول عن صحة ابنتي ؟
وقال الاخير ” لا يمكن ان تكون صحة المواطن لعبة لهذه الدرجة ..وان الوضع لا يمكن السكوت عليه ” قبل ان يخاطب وزير الصحة ” لا يجب ان تنام لأنك مسؤول ..ويجب ان تترجل بالمجيء لهذه المصحة كي تطلع على الوضع ”
وختم المواطن المقيم بالمغرب قوله ” بيننا وبين هذه المصحة القضاء ..ولن نسكت عن حقوقنا ..مردفا ” مالين الشكارة مصاصين دماء البشر ”
مراد الشركي
في 19:49
كلام صحيح مئة بالمئة وجميل لكن الكلام لا يجد طريقه إلى ضمائر المسؤولين
لا لشيئ إلا لأن المسؤولين عندا في المغرب
لا ضمير لهم ولا غيرة ولا إحساس بالمسؤولية
غير معروف
في 21:04
True
عبد الله
في 21:31
يجب على وزارة الصحة ان تلزم المصحات الخاصة بدفتر التحميلات التي التزمت به، وأن تشهر القوانين التي يجب أن تعمل وفقها في المصحات حتى يعرف ألمواطن الزائر للمصلحة ماهي حقوقه وما هي واجباته،
وكذا الأطباء العاملين باي مصحة وتخصصاتهم، ونفس الشيئ للتمريض،
وتسليم التقارير لأي مواطن استشفي موقع من طرف الطبيب المشرف والمصلحة.
يجب أن تكون هذه البيانات ميسرة لكل مريض في اي مصحة،
فالمصحات الخاصة تمص دماء المواطنين مقابل خدمات دون المستوى وبكثير،
كما تأتي بممرضات لا علاقة لهن بالتمريض.
abd
في 21:33
il à raison toutes les cliniques se ressemblent,l’objectif c’est le Gain non les bons soins.
Najat 1
في 21:38
كل ما قاله صحيح هذه هي حالة المصحات الخاصة عندنا ولكن من يسمعك…