“البيجيدية” إيمان اليعقوبي تقصف عمر بلافريج بسبب “أنا ماشي بهيمة”

هبة بريس ـ الرباط

كشفت البرلمانية “البيجيدية”، إيمان اليعقوبي أن بلافريج “قام بالاحتجاج على التعديل المتوافق عليه، وذلك بالرغم من اعترافه أنه يتضمن كل النقاط، التي تم الاتفاق عليها لكن الصياغة لم تعجبه”.

وأشارت اليعقوبي ردا على عبارة ” انا ماشي بهيمة ” التي اثارت جدلا واسعا : “كان بإمكان البرلماني، عمر بلافريج أن يقدم ملاحظات حول الصياغة وأن يتم إعادة الصياغة داخل اللجنة، كما يحدث في عدد من المواد التي نصيغها بشكل جماعي نحن أعضاء اللجنة، لكنه تشبّث بعدم التصويت على المادة، بالرغم من أن هذا التصرف فيه إخلال بالتزام قدمه داخل اللقاء”.

وشبّهت اليعقوبي ممارسة بلافريج للسياسة بـ “بطريقة الطفل المدلل الذي يريد دوما معاملة خاصة من والديه حتى لو كان أداؤه الدراسي وتعامله مع الناس دون المستوى المطلوب”، مشددة على أنه “أصر أن يجعل من الموضوع سببا في بوز جديد، حتى لو تطلب ذلك إخلالا منه بالتزامه أمام رؤساء الفرق، وإخلالا بالنظام الداخلي” .

و ختمت إيمان اليعقوبي تدوينتها الفيسبوكية بالقول “ليست إلا نتيجة لتنازل العدالة والتنمية عن مكان له داخل اللجنة، لفائدة شخص خص الحزب الذي ينتمي له وأمينته العامة حربهما على العدالة والتنمية”.

وغزت عبارة “أنا ماشي بهيمة” مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم تداول الفايسبوكيون على نطاق واسع الفيديو الذي جاءت به.

وكان عمر بلافريج، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، قد تلفظ بهذه العبارة داخل قبة البرلمان، أثناء مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2020، وبالضبط تعليقا على التصويت على المادة 9.

وقال بلافريج خلال مداخلته :”عمري ما كنصوت ولا كنسيني على شي حاجة حتى كنقراها، أنا ماشي بهيمة “، وهو الأمر الذي استفز باقي البرلمانيين ما دفعه الى سحب عبارة “بهيمة”، كما طالبوه بالاعتذار، ليرفض ذلك ويضيف ” ومنعتاذر والو، ولي فيه الفز يقفز”.

وقد اثارت مداخلة بلافريج جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر أغلبهم بانه على صواب، إذ لايجب التصويت على مشاريع قوانين دون الاطلاع عليها، فيما عاتب عليه البعض وصف زملائه بالبهيمة

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