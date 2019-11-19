السويد .. النيابة العامة تسقط تهمة الاغتصاب عن مؤسس “ويكيليكس”

هبة بريس - وكالات

أعلن الادعاء العام في السويد، مساء اليوم الثلاثاء، قراره إغلاق التحقيق الأولي بحق مؤسس موقع “ويكيليكس”، جوليان أسانج، بتهمة الاغتصاب.

وفي مؤتمر صحفي عقد في ستوكهولم، قالت نائبة المدعي العام في السويد، إيفا-ماري بيرسون: “قررتُ إغلاق التحقيق الأولي”، في القضية التي يتهم فيها أسانج بارتكاب جريمة الاغتصاب والتحرش الجنسي.

وأوضحت بيرسون أنه “التحقيق الإضافي الذي أجري في الصيف والخريف، كشف أن الشهادات الشفهية المستخدمة من قبل التحقيق ليست مقنعة بما فيه الكفاية، وذلك بسبب مرور وقت طويل على الحادثة”.

وأضافت أنها لا تنوي أن تستجوب أسانج، على اعتبار أن إفاداته لن تسلط مزيدا من الضوء على ما حدث.

وذاع صيت جوليان أسانج كمؤسس موقع “ويكيليكس” الذي اشتهر بنشره مواد تفضح ممارسات غير قانونية قامت بها الولايات المتحدة أثناء عملياتها العسكرية في أفغانستان والعراق، وكذلك الظروف التي يعيشها سجناء معتقل غوانتانامو الأمريكي في كوبا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0