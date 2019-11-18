“أنا مَاشِي بْهيمة” تُشعل البرلمان والفيسبوك

هبة بريس ـ الربـــاط
أشعل عمر بلافريج منصات التواصل الاجتماعي بعبارته “أنا مَاشِي بْهيمة نَسْنِي على شي حاجة مَاقْريتْهاش” وهي العبارة التي اطلقها النائب البرلماني عمر بلافريج خلال مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون مالية سنة 2020 .
هذا الخروج اللفظي الذي احدث رجة بالبرلمان صدر من البرلماني المذكور تعليقا منه على التصويت على المادة 9 التي لا تلزم الآمرين بالصرف بتنفيذ الأحكام القضائية إلا في حدود الامكانات المتاحة بميزانياتهم.
وقال بلافريج خلال تذخل له بالبرلمان أنه لم يتوصل بالتعديل على المادة المذكورة مكتوبا ولم يصوت عليه ورفض القول بحصول الإجماع حول المادة ، وقال بحدة ” أنا لا أوقع على ورق أبيض وعلى شيء لا أقرأه لأني ماشي بهيمة”.
عبارة “بهيمة” انتفض بخصوصها النواب البرلمانيون ضد بلافريج مطالبين إياه بسحب الكلمة، وهو ما استجاب له بلافريج معلنا سحبه للعبارة قبل ان يستطرد بالقول ” ألي فيه الفز كيقفز ”
“أنا مشي بهمة”، عبارة خلقت نقاشا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعيبين من اعتبر صدور تلك العبارة خروج عن حدود اللباقة ، فيما وصف البعض الاخر العبارة موضوع الحديث بالحقيقة التي يجب الاعتراف بها
محمد
في 19:08
ما قال واقع ملموس الذي يخادع ويتسبب إلى قبة البرلمان ولا يدافع عن المظلومين والبؤساء الذين صوتوا عليه ويوقع على ما يملى له فهو بالفعل ما وصفه
حسن
في 20:40
اقسم يمينا اني لا ولم ولن اصدق في حياتي برلمانيا اوسياسيا مغربيا مهما نطق صدقا ومهما بدى عقلانيا ديموقراطيا اسلاميا شيوعيا… لاني عايشت اجيالا واجيالا منهم وكلهم من طينة واحدة مهما اختلفت اشكالهم ولا تهمهم مصلحة الوطن ولا المواطنين همهم مصلحتهم ومصلحة ابنائهم واقاربهم وبس
مغربية
في 21:22
بلافريج تربى على نعمة الريع ودرس بمال الريع واكل وكبر بأموال الريع ويسكن في حي راق، ثم يأتي ليتحدث بشعبوية مقيتة من الحانات. عرفناك قاري ولكنك تردد نفس خطاب الحرب الباردة . انقل وانسخ. قلة التربية.
Stranger
في 21:36
Very good man,thanks
المهدي المهديوي
في 21:59
رد على حسن
و بطبيعة الحال انت إلى وصلتي للبرلمان غادي تنسى مصلحتك و مصلحة أبنائك و اقاربك و غادي تقوم بخدمة الشعب المغربي و الوطن. ياك ؟
هؤلاء البرلمانيون و السياسيون قبل أن يصلوا لمناصبهم كانوا كذلك من عامة الشعب المغربي و غالبيتهم فقراء. لكن عندما وصلوا قاموا بما يقوم به أي إنسان مغربي قح و هو اتباع المصلحة الشخصية
أنا أقسمت يمينا أن لا ولم و لن أصدق أي إنسان مغربي مهما ادعى من أنه ابن الشعب أو ابن النضال أو ابن الفقراء…
عاش المخزن و فقط
علي
في 00:05
الآن الكل يعلم أن كل الأسئلة متفق عليها مسبقا يعني لا داعي للشفوي معنا . ثانيا بلفريج مرة معنا مرة مع غانا .الأمس يدعوا لترخيص الفساد واليوم حالة أخرى.