عموتة يقرر الإبقاء على أووك في معسكر المنتخب

هبة سبور – شفيق عنوري

قرر الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين، الإبقاء على بديع أووك، نجم الوداد الرياضي، في المعسكر الإعدادي الذي تخوضه النخبة الوطنية بمدينة الرباط.

وبالرغم من معاناة أووك من الإصابة التي تعرض لها في بداية المعسكر الحالي للمنتخب، إلا أن عموتة فضل الاحتفاظ به مع المجموعة، من أجل أن يخضع للعلاج تحت إشراف طبيب “أسود البطولة”، عبد الرزاق هيفتي.

ويستعد المنتخب الوطني المحلي، لمواجهة غينيا وديا، يوم غد الثلاثاء، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله.

ومن المنتظر أن يحسم الجهاز الطبي للمنتخب الوطني في أمر مشاركة أووك في المباراة الغد، خلال الحصة التدريبية الأخيرة لـ”أسود البطولة”، اليوم الإثنين.

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