أردوغان: عرضوا علينا تقاسم النفط السوري فقلنا لهم همنا الإنسان

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه بالرغم من ضخامة الأزمة الإنسانية السورية، إلا أن بعض الدول تعطي اهتماما أكبر للحصول على النفط السوري.

وقال أردوغان في خطاب بإسطنبول، اليوم الاثنين، “مسألة اللاجئين من أهم المسائل التي يجب على العالم أن يناقشها، وبعض الدول، رغم وجود أزمة إنسانية كبيرة، يقوم بمناقشة النفط وتقسيمه”.

وأضاف أردوغان “البعض يتقاسم النفط (في سوريا) وعرضوا علينا ذلك أيضا، فقلنا لهم همنا الإنسان وليس النفط”.

واعتبر أردوغان أن تركيا هي البلد الأكثر دعما للبلدان الأقل نموا حول العالم والأقل دعما للاجئين، مؤكدا أن ” الدول التي لا تصغي لصوت شعوبها ولا تسعى لحل مشاكله وتعمل على طمس أصوات المعارضة، عرضة لمواجهة دمار شديد وآلام كبيرة”.

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