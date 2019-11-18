الفنانة المصرية صابرين تخلع الحجاب وتعلق: “لم أكن محجبة”

هبة بريس - وكالات

أوضحت الفنانة المصرية صابرين أنها لم تكن بالأساس ترتدي الحجاب حتى تخلعه.

وكانت صابرين قد نشرت في وقت سابق وعبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام صورة حديثة لها بدون حجاب.

وقالت في تصريحات لموقع “البوابة نيوز” إنها بالأساس لم تكن “مححبة” وإنما كانت ترتدي “التربون” وهو عبارة عن غطاء رأس يشبه القبعة.

وأوضحت صابرين:”أنا فقط قمت بخلع التربونة ولم أكن محجبة، والجميع يعلم ذلك، وخاصة أنني بين أفراد أسرتي أعيش هكذا بدون التربون، وقراري بخلعه والظهور مرة أخرى بشعري لا أعتبره مفاجأة”.

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