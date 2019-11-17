فيلم”الموؤودة” صرخة سينمائية تلفت الجمهور

ربيع بلهواري _ هبةبريس

يعرض في القاعات السينمائية وفي عدد من مدن المملكة فيلم الموؤودة وهو عمل يتناول قضية معاناة المراة من خلال حبكة درامية اجتماعية تعالج أحد أوجه المعاناة التي تطال شريحة منهم والتي اقتبسها المخرج من قصص الواقع.

الفيلم يسرد قصة “حياة “التي تكافح في عدة وضعيات حياتية مختلفة من اجل ان تتنصر لعنفوانها الانثوي وكرامتها الانسانية وذلك في ظل مجتمع يعيش الهشاشة والعنف على جميع المستويات.

الفيلم من بطولة سلمى حبيبي، هند ضافر جمال لعبابسي اسماء بنزكور ،شفيق بسبس، كريمة وساط واخرون. السيناريو والاخراج فهو للمخرج المتميز محمود فريطس.

وعن سبب إختيارها لهذا الموضوع الجدلي المؤثث بجرعات صادمة صرحت سلمى حبيبي لهبة بريس: أنا دائما أنتصر للموضوع على حساب الحس التجاري، فقد سبق لي أن صورت فيلما بعنوان “القانون لا يحمي العذارى” وعالجت فيه إشكالية اجتماعية بامتياز، وها أنا ذا أبقى وفية لقضايا المرأة وأحاول قدر الإمكان ملامسة مشاكلها باستحظار العمق الفني والرسالة السينمائية الهادفة التي أسعى الى تقديمها.

وعن سبب حلق شعرها بالكامل في الفيلم قالت :انا دائما اعتبر نفسي جريئة واهيم وجدانا بالادوار المركبة التي تتماهى وثورة المراة لذلك لم اتردد في فعل ذلك انسجاما مع قناعاتي في التشخيص العميق و لان السياق الدرامي كذلك للفيلم يقتضي هذا الرمز المباشر…..لا يهمني تفاعل المحيط الجذلي حول طلعتي الجمالية بقدر ما يهمني ان تصل الرسالة الفنية التي انتحر من اجلها في بلاطو التصوير.

يذكر ان الفيلم الروائي الطويل الموؤودة الذي تم تقديمة بنجاح ملفت في العرض ما قبل الأول بمناسبة اليوم الوطني للمرأة بمدينة سلا يحكي قصة ولادة الطفلة “حياة” وسط محيط عائلي هش، حيث تتعرض للظلم والعنف طيلة مراحل عمرها، في صراعها مع عدد من الشخصيات، لتسليط الضوء على عدد من الظواهر الاجتماعية، في قالب يجمع بين الحب والألم.

لتتوالى أحداث الفيلم بعد ذلك من خلال رصد قصة البطلة “حياة” التي تكافح من أجل أن تنتصر لعنفوانها الأنثوي وكرامتها الإنسانية؛ وذلك في ظل مجتمع يعيش الهشاشة والعنف على مستوى تمثلاته تجاهها.

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