حزب منيب يدعو الى “وقف التصعيد في التعامل مع ملف الريف”

هبة بريس – الرباط
طالب المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد من كافة القوى الديمقراطية المناضلة والشخصيات الوطنية بالبلاد، ببلورة مبادرة وطنية من اجل انهاء ماقال عنها الحزب “وضعية الاستنزاف والانتقام والتضييق والتنكيل وإخراج الوضعية من الباب المسدود تنطلق أولا من إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإنصاف جهة الريف عامة والحسيمة على الخصوص بالاستجابة للمطالب العادلة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للساكنة..”
وكشف الحزب عبر بيان له اطلق عليه اسم” بيان الحسيمة” نتوفر على نسخة منه، ان الاشتراكي المرطوحد له قناعة راسخة بسلمية حراك الريف ومطالبه الاجتماعية ، معبرا- اي الحزب – عن “رفضه المطلق للأحكام الجائرة على قادة الحراك ونشطائه بمحاكمة أكدت هيئة الدفاع المشهود لها بالكفاءة العالية،غياب شروط المحاكمة العادلة فيها؛ يضاف إلى ذلك معاقبتهم على تصديهم وبشجاعة، للمس برموز السيادة الوطنية”.
ودعا الحزب عبر البيان ذاته الى “وقف كل أشكال التصعيد في التعامل مع ملف الريف و مطالبته بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين و فتح حوار مسؤول مع قيادة الحراك الشعبي،و الاستجابة للمطالب الشعبية العادلة و المشروعة لخلق أفق سياسي و حقوقي كفيل بتحقيق مصالحة تاريخية مع الريف و تلبية مطالب الشعب المغربي و صيانة كرامته و حقوقه و حرياته”.
واردف الحزب في بيانه ان “معالجة الاختلالات المناطقية، و منها منطقة الريف، تفرض إرادة حقيقية لطي صفحة الماضي، بكل أعطابها وسوء تدبيرها ، ولن يتم ذلك إلا بإعادة كتابة تاريخ وطننا بشموليته الوطنية، وعقد المصالحة التاريخية المنشودة مع الريف وباقي المناطق، وإقرار الديمقراطية الشاملة”.
المصطفى
في 18:36
حزب منيب يبحث عن الاستشهار لاستحضار الانتخابات المقبلة . في الايام االسابقة تعرضت منيب لموقف لن تنساه عندما حاولت المشاركة في وقفة متقاعدي الجيش حيت تم طردها وقال احدهم = ما عندها ما دير لينا = الشعب المغربي لا يصدق ان تكون منيب يسارية وهي ذات اصول ارستقراطية . ما اقبح الكرسي الذي يجعل الناس تفقد كرامتها او تنسى اصولها
ولد حميدو
في 19:40
سنقبل المبادرة ادا جاءت من طرف شخصية وازنة و مستقلة
لو كان هدا الحزب عنده كرامة لما تدخل في شان الحراك بعد ان تم وصف جميع الاحزاب بالدكاكين السياسية
سهل ان يركب الانسان على كل حدث فامور عادية يضخمونها مثل سيدة وضعت مولودها امام المستشفى و اخد البعص يصور و يستنكر و هدا يقع في كل بقاع العالم فكم من واحدة وضعت في القطار او الطاءرة
اعرف صديقا انجبته امه في طاكسي بحيث عندما باغثها الوجع كان زوجها في الخارج و وقتها لم يكن الهاتف النقال و في طريقها وضعت الجنين في بيجامة و عندما وصلت للمستشفى ارادت بان تؤدي للساءق الواجب و رد عليها
غير سيري غير سيري
لو وقعت الان سيخرج الساءق هاتفه و يصور
شوفو الخوت ها المغرب ديالنا بارطاجي بارطاجي
الصديق الان يعمل مهندسا في دولة اروبية
محمد
في 19:54
عين العقل مصالحة مع الريف على شكل هيءة الانصاف والمصالحة السابقة.
سعيد المغربي
في 20:04
ماذا دهاك يا منيب ؟؟؟ كنا نحترمك و نثمن عليك والآن تدافعين عن هذا الانفصالي و تأخذين صورة معه وكأنك تتحدين غالبية المغاربة الأحرار الذين يرون في هذا الإنسان خيانة عظمى هو ودويه عندما باع دمته إن كانت له لأباطرة المخدرات الهولنديين و كذبه على بلده وطلبه أشياء لا تؤدي إلا للفتنة و هذا لن نسمح به أبدا مادمنا أحياء. لم تعودي تعنيني في شيء و إذا كنت تتلطفين بالأنفصاليين من أجل الكرسي فهذا جد مؤسف يا أستاذة.
الكانبو
في 22:23
بقي لها ان تستقبل ثلاثي الراب و اكشوان و علال القادوس
احزاب الزميطة
ولد حميدو
في 23:03
اخطر سياسي هو الدي يركب على الموجة قبل ان يصل للمنصب كما فعل صاحب سبعة ديال المليون
لم يسبق ان دهبت لصناديق الاقتراع و لكن عندما اسمع بمترشح يتعهد بالتبرع للتعاونية او الخيرية الفلانية بنصف راتبه
و تقاعده وقتها ساغير رايي و البرلماني اليساري عندما اقترح الغاء تقاعد البرلمانيين لانه يعرف بانه لن يتم التوافق عليه فلو كانت نيته حسنة فكان عليه ان يتعهد بمنحه لجهة تستحقها و مراقبة صرفها
افعل الخير و لا يهمك الاخرين و لكن فيهم غير البلا بلا و يتبرعون بافكار العلاقات الرضاءية و تشجيع المثلية
حسب صديق سيدة تتكلم كثيرا سبق لها ان طلبت وثيقة من ادارة ليست من حقها
Ali
في 00:36
وجهان مماثلان لا يحيان بأية ثقة.
الكانبو
في 01:05
اغلبية المغاربة لم يعودوا يثقون في جميع الاحزاب كيفما كانت اتجاهاتها او اديلوجياتها حتى اصبحوا يسمعون للشمكارة ضدا فيهم و ليس لانهم على صواب
علي
في 01:14
هدا الحزب يضيع وقته لان الدين يطالبون باسقاط الجنسية لن يصوتوا