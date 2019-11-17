تساقط الثلوج تُخرج عامل إقليم جرسيف ومندوب الصحة لزيارة دواوير جبلية

هبة بريس ـ الرباط

أشرف حسن بلماحي عامل إقليم جرسيف صبيحة يوم أمس السبت 16 نونبر الجاري بزيارة ميدانية للجماعة القروية بركين مرفوقا بلجنة إقليمية ضمت ممثلي المصالح الخارجية المعنية و منتخبين محليين و ذلك في إطار البرنامج الوطني لمحاربة آثار موجة البرد الذي تشرف عليه وزارة الداخلية.

وزار عامل الإقليم دوار بني مقبل حيث تواجدت قافلة طبية تابعة للمندوبية الإقليمية للصحة بإقليم جرسيف.

هذا و قد توخت المندوبية الإقليمية للصحة بجرسيف من خلال هاته القافلة الطبية تحقيق العديد من الأهداف كتمكين سكان الدواوير المستهدفة من مواكبة طبية طيلة فترة تواجدها ، وذلك وفق برنامج متكامل وشامل ، كما ستعمل على تعزيز احتياط الأدوية الأساسية للمراكز الصحية المتواجدة بهذه الدواوير ، و توفير الوسائل اللوجستيكية اللازمة لنقل الحالات المرضية المستعجلة إلى المستشفى الإقليمي، و لضمان نجاعة وفعالية هذا المخطط فان اللجنة الاقليمية المتكونة من اطر من المندوبية الاقليمية للصحة و عمالة جرسيف و المكتب الاقليمي للهلال الاحمر المغربي بجرسيف ستقوم بتتبع وتقييم هذا البرنامج وفق عدد من المؤشرات وذلك في كل مراحله ومحطاته.

كما ستعمل ايضا على أن يستفيد اكبر عدد من هذه العملية الطبية التي انطلقت اليوم بدوار بني مقبل جماعة بركين و التي ستشمل دواوير اخر بنفس الجماعة و دواوير اخر تابعة لجماعة رأس لقصر .

و تميزت أيضا هذه الزيارة ـ حسب مااوردته جرسيف زوم ـ بلقاء تواصلي جمع عامل الاقليم و عدد من رجال السلطة و المنتخبين بساكنة جماعة بركين و ذلك لتأكيد سياسة القرب التي تنهجها السلطة المحلية بقيادة السيد حسن بن الماحي عامل الاقليم من أجل الوقوف الميداني على معاناة الساكنة بالمناطق الجبلية التابعة ترابيا لعمالة جرسيف ، وآلية لفتح الحوار المباشر والآني مع المواطنين للتعرف على حاجياتهم و الحد من التهميش والإقصاء، والسعي لإدماج مواطنين هذه المناطق بكل فئاتهم وانتماءاتهم في سيرورة التنمية والنماء داخل اقليم جرسيف .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0