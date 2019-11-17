زواج مسلم وامال صقر بين الحقيقة والدعاية الاشهارية

ربيع بلهواري _ هبة بريس

لازال الجدل قائما حول زواج مغني الراب مسلم والممثلة امل صقر بعد اشهاره اعلاميا على قناة مي دي 1 وما ترتب عنه من لغط داخل مواقع التواصل الاجتماعي. لكن ما يثير استغراب هو امتناع الفنانين عن ابداء راي صريح وواضح بالايجاب او انكار الخبر وكذلك انتظارهما لايام للتفاعل مع معه..٠.حيث عمت الضبابية تدويناتهما على الانستغرام بين الايات القرانية واللمز المرسل الدي يقبل عدة اوجه.

هذا التجادب الفير منضبط هو ما اعطى الفرصة لعدد من المدونين في حصر الامر امام احتمالين: إما انهما تزوجا فعلا، أو أنها مجرد دعاية اشهارية لهما لعودتهما للساحة الجماهيرية..

فقد اكتفى مسلم فقط بوضع اية قرانية : اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا….. وهو جواب لا يشبع فضول الجمهور.

وايضا سكوت الممثلة ونشر صور لها تبدو سعيدة، وهذا ما يبدو جليا انه مجرد مماطلة واعطاء للموضوع حجما اكبر مما يستحق.

وقد تحدثت بعض المنابر الاعلامية على ان الممثلة ابدت استنكارها للخبر عبر تدوينة على الانستغرام : بغيتي دير بينا البوز ، ولكن فقدتي مصداقيتك. ملمحة بذلك للمنبر الاعلامي الاول الذي نشر الخبر .

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