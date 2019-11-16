العثماني :”نضالنا ضد الفقر والهشاشة والرداءة مستمر !”

هبة بريس - الرباط

هبة بريس _ الرباط

قال سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن الحزب يعمل جاهدا على ان تتبوأ المرأة مكانة متميزة وتقتحم مراكز القرار الى جانب “أخوها” الرجل حسب تعبيره.

واضاف العثماني عشية السبت 16 نونبر الجاري، بمراكش في افتتاح الملتقى الوطني لإطلاق مشروع “تمكين” ، ان المصباح حريص على ان تحضى المرأة بمكتنتها الصحيحة والطبييعية ، لافتا الى أن البعض حاول التشويش على حزب العدالة والتنمية من خلال اظهاره على انه ضد حرية المراة واستقلاليها قبل ان يبرهن عكس ذلك.

واردف العثماني أن نضال حزب العدالة والتنمية السياسي مستمر من اي موقع كان، قائلا :”سواء كان المناضل رئيس حكومة او وزير او عمدة مدينة فنضالنا ضد الظلم والهشاشة والرداءة في تسيير الشان العام مستمر”.

وخلص العثماني، إلى أنه “لا يمكن للمرأة أن تتبوأ موقعا متقدما، إلا إذا توفرت شروط النزاهة و الشفافية والمعقول والديمقراطية من داخل الأحزاب السياسية”، موضحا أن غياب الديمقراطية الحقيقية، هو الذي لا يساهم في وضع النساء على رأس اللوائح الانتخابية بسبب عامل القرابة أو الولاء الحزبي”.

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