الزفزافي الأب :”ادارة السجون تعيد تكرار ماوقع بسجن تزمامارت”

هبة بريس - الرباط

هبة بريس – الرباط

اتهم احمد الزفزافي موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتعذيب إبنه ناصر المعتقل على خلفية احداث “حراك الريف” قبل أيام بسجن راس الماء بفاس.

وجاء كلام احمد الزفزافي في بث مباشر على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك عقب زيارة قام بها يوم أمس الجمعة، لابنه بسجن راس الماء، يحكي فيه تفاصيل ما رواه له ابنه خلال الزيارة.

واتهم الزفزافي الأب ” موظفي السجن بتمزيق قميص إبنه ووضعه في ” الكاشو” (السجن الإنفرادي)، بعد تجريده من ملابسه الداخلية في عز البرد، والباسه لباسا أحمر شبيها بلباس معتقلي غوانتانامو ” على حد تعبيره.

وتابع الزفزافي الاب اتهاماته لادار السجون قائلا ” إنهم يعيدون تكرار ما وقع في الماضي بسجن تزمامارت ومراكز التعذيب ، محملا المسؤولية لمندوبية السجون “.

وأشار والد ناصر الزفزافي ان المعتقلين راسلوا ممثل النيابة العامة والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج غير ما مرة للتبليغ عن مايتعرضون له داخل السجون دون ان يتلقوا أي رد.

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