مهرجان الزيتون يتبخر في معرض جهوي وتتبخر معه استفادة أبناء الإقليم

هبة بريس- جرسيف

تنظم المديرية الجهوية للفلاحة و الغرفة الفلاحية لجهة الشرق، المعرض الجهوي الثالث للزيتون ومهرجان الزيتون تحت شعار « التكوين المهني الفلاحي رهان استراتيجي لتطوير سلسلة إنتاج الزيتون » من 21 الى27 نونبر2019 بجرسيف، وسط غضب محلي كبير من طرف أبناء المدينة بعدما تحول مهرجانهم السنوي لمعرض عادي

مصادر محلية كشفت لجريدة هبة بريس، عن تذمر كبير وسخط عارم من طرف ابناء المدينة بسبب النسخة الحالية وما عرفته وتعرفه من إقصاء ممنهج للفاعلين الاقتصاديين بالمدنية إضافة إلى الفنانين المحليين .

وأضافت ذات المصادر على أن امتعاض أبناء المدينة من تنظيم النسخة الحالية، يأتي بعدما عمدت الجهة المنظمة إلى استقطاب شركات من خارج المدينة للسهر على فقرات ”مهرجان شجرة الزيتون“ في ظل إقصاء الشركات المحلية الأمر الذي يفوت على ساكنة المدينة فرصة اقتصادية هامة.

وزادت ذات المصادر موضحة على أن الجهة المنظمة أقدمت على التعاقد مع ممول حفلات ومحل لبيع الأغلفة وشركة لبناء ”المنصات“ الخاصة بالمعرض، إضافة لشركة تواصل جميعهم من خارج المدينة، دون أدنى اهتمام للفاعل المحلي .

الجانب الفني هو الآخر نال نصيبه من التهميش والإقصاء حسب ما أعلن عنه الفرع الإقليمي للنقابة المستقلة للفنانين والموسيقيين بعمالة إقليم جرسيف، الذي استنكر عدم ”قبول جميع الفنانين للمشاركة في سهرة مهرجان الزيتون“.

وطالب الفرع الإقليمي للنقابة المستقلة للفنانين والموسيقيين بعمالة إقليم جرسيف، في بيان صحفي توصلت جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية بنسخة منه، من الجهة المنظمة قبول جميع الفنانين المحليين المقترحين من أجل المشاركة في فقرات السهرة الختامية للمهرجان لأجل تنمية هذا الإقليم الفتي، مشيراً في الآن نفسه إلى أن عدم قبول أغلب الفنانين المحليين ليس بالمرة الأولى واصفة إياه :”بالعمل المجحف والمتكرر في حق الفن والفنانين في كل السنوات الماضية“.

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