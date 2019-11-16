سيدة من “بومية” تفجرها: “كنعطيو للجدارمية 500 درهم باش يخليونا نفسدو”

هبة بريس

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، شريط فيديو يوثق لاعترافات سيدة من منطقة “بومية” حول تقديم رشوة لبعض عناصر الدرك الملكي للتغاضي عن ممارستها للدعارة.

وذكرت السيدة، التي لم تكشف عن وجهها أو هويتها، أنها تعطي مبلغ 500درهم لأحد الوسطاء شهريا، لايصالها لمسؤول بالدرك الملكي بالمنطقة، لتمكينها من امتهان وممارسة الدعارة دون متابعة أو اعتقال.

وأضافت المعنية بالأمر، أنها واظبت وعدد من السيدات بالمنطقة على تقديم المبلغ المذكور شهريا للوسيطة، لايصاله للمدعو “فؤاد”، لافتة أنها توقفت عن ذلك مؤخرا بسبب معاناتها من ظروف مادية قاهرة.

وتابعت المتحدثة، أنها تتلقى تهديدات بسبب توقفها عن إعطاء الرشوة للمسؤول المذكور، مطالبة السلطات المعنية بالتدخل لحمايتها من بطش وتسلط المعنيين بالامر.

هذا ولم تتمكن الجريدة من التحقق من زمان الفيديو المنشور، في انتظار تقديم المصالح المعنية لتوضيحات للرأي العام حول الأمر.

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