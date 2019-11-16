مدرب المنتخب: لو كان عندي ميسي لأقحمته !

هبة سبور

عبر الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش عن احباطه بعد نتيجة التعادل السلبي أمام موريتانيا وذلك خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة , حيث قال بأن الأصعب في كرة القدم هو تسجيل الأهداف.

ودافع وحيد عن لاعبيه حيث أكد أنهم حاولوا القيام ببعض المحاولات لكنهم فشلوا , واستغرب من إنتقاد الجماهير للاعببن بالتصفير عليهم، مضيفا بأن مجموعته كانت بحاجة لمثل هذه الصدمة من أجل العمل جيدا، ومواصلة الاشتغال على كل النواقص .

وأكد أنه اختار التشكيلة المناسبة حيث قال :”اخترت لحد الآن أفضل اللاعبين، تحصلنا على عدة محاولات، لا ألوم اللاعبين في شيء، في الشوط الثاني لعبت بثلاثة مهاجمين” وقال أنه يقبل الانتقاد , لكن عاد ليؤكد أنه منذ نشأة الكرة في المغرب والفاعلية غائبة لهذا سيحاول إصلاح بعض الأمور, ولو كان يتوفر على ميسي لأقحمه في المباراة .

وعن التأخر في إقحام يوسف العربي والاحتفاظ مطولا بيوسف النصيري لوقت طويل قال وحيد:”لاحظت بان النصيري يحاول لذلك تأخرت في إقحام العربي ،منحت القرصة للعليوي لكن دون جدوى، لا ألوم أي أحد فيهم، هذه كرة القدم ونتقبل الانتقاد، أتمنى أن نفوز مستقبلا لأني أثق في جميع اللاعبين “.

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