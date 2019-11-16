مدرب المنتخب: لو كان عندي ميسي لأقحمته !

هبة سبور
عبر الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش عن احباطه بعد نتيجة التعادل السلبي أمام موريتانيا وذلك خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة , حيث قال بأن الأصعب في كرة القدم هو تسجيل الأهداف.
ودافع وحيد عن لاعبيه حيث أكد أنهم حاولوا القيام ببعض المحاولات لكنهم فشلوا , واستغرب من إنتقاد الجماهير للاعببن بالتصفير عليهم، مضيفا بأن مجموعته كانت بحاجة لمثل هذه الصدمة من أجل العمل جيدا، ومواصلة الاشتغال على كل النواقص .
وأكد أنه اختار التشكيلة المناسبة حيث قال :”اخترت لحد الآن أفضل اللاعبين، تحصلنا على عدة محاولات، لا ألوم اللاعبين في شيء، في الشوط الثاني لعبت بثلاثة مهاجمين” وقال أنه يقبل الانتقاد , لكن عاد ليؤكد أنه منذ نشأة الكرة في المغرب والفاعلية غائبة لهذا سيحاول إصلاح بعض الأمور, ولو كان يتوفر على ميسي لأقحمه في المباراة .
وعن التأخر في إقحام يوسف العربي والاحتفاظ مطولا بيوسف النصيري لوقت طويل قال وحيد:”لاحظت بان النصيري يحاول لذلك تأخرت في إقحام العربي ،منحت القرصة للعليوي لكن دون جدوى، لا ألوم أي أحد فيهم، هذه كرة القدم ونتقبل الانتقاد، أتمنى أن نفوز مستقبلا لأني أثق في جميع اللاعبين “.
الهربة
في 10:30
الشعب باغي حمد الله يالشيباني.
بقا تابع باك صاحبي
حمو عطيه
في 12:31
منتخب ضعيف جدا لا يرقى لموقع المملكة في إفريقيا. هذا المستوى الهزيل هو ضريبة التكبر و التعنت عن عدم اختيار ناخب وطني مغربي كالسيد عموتة لتدريب الفريق و دون التدخل في عمله. عقدة الأجنبي تطارد مسؤولينا رغم تبيان الحقيقة و النتيجة.
Confiture foot
في 15:22
ليس عندك ميسي، ولكن عندك من سجل عددا أكبر من الأهداف مما سجله ميسي في السنة الماضية، ولم تستدعه ولم تخاول أن تعرف أي شيء عنه بنفسك بل اكتفيت برأي من يقفون ضد وجوده بالمنتخب وعلى رأسهم “الأفعى” حسب تعبير الزاكي الذي لذغته بمكر، أو “المساعد الذي لا يحترم اختصاصه، والذي يسبح تحت الماء”، حسب تعبير رونار الذي لذغ بدوره حتى وهو المستفيد الأكبر من “الأفاعي”… والنتيجة لن تكون أبدا أفضل مما وصلتم إليه، حتى يأتي الوقت الذي “سيتحرك” فيه مساعدك ومساعد سابقيك ولاحقيك ليدلي بتصريحات ليصنعوا ب”علمائهم” رأيا عاما ضدك، وليعلنوا عن إقالتك ويأتون بغيرك، مع دوام “المساعد” المعلوم في منصبه، وربما مع تعيين أخيه مساعدا إضافيا حتى تكتمل الباهية ويعيق من لم يعق بعد باللغبة التي أبعدت الزاكي -عدو تجار الكرة- وغيره من الأطر الوطنية التي لا ترضى أن تجعل الفريق الوطني رضاعة لمن يعرف كيف يرضع…