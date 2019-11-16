رومان سايس : الحظ عاندنا

نُشر بتاريخ :  2019-11-16 - 09:51
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هبة سبور

اختار لاعب المنتخب الوطني المغربي رومان سايس القاء لوم التعادل السلبي أمام موريتانيا على الحظ حيث قال أن الحظ لم يكن بجانب اللاعبين بالنظر إلى الأداء الذي قدمه الفريق الوطني.

وقال سايس في هذا الصدد:” لقد لعبنا مباراة جيدة لكن للأسف لم يكن الحظ بجانبنا خاصة وأننا خلقنا عدة فرص للتسجيل لكنها إصطدمت بالحارس الموريتاني الذي كان جيدا المهم طوينا هذه المباراة وتنتظرنا مباراة هامة ضد بوروندي يوم الثلاثاء القادم وعلينا الفوز فيها لإبقاء كل الحظوظ في هذه المجموعة. ”

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تعليق واحد

  1. Braqoc

    في 10:03

    اسود الاطلس لا تطلق الا على الاعبين المحليين لا على نخبة ربت وترعرعت خارج المملكة سلام

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