القضاء يفرج مؤقتا عن مدير قناة “الحوار التونسي” الخاصة

هبة بريس ـ متابعة

قررت محكمة تونسية، مساء الجمعة، الإفراج عن مدير قناة الحوار التونسي الخاصة وشركة “كاكتوس برود”، سامي الفهري، المورط في قضايا فساد مالي ترتبط بصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وأفاد محامي الفهري، عبد العزيز الصيد، بأن قاضي التحقيق بالقطب (محكمة) القضائي والمالي قرر إبقاء كل من سامي الفهري والمتصرفة القضائية بالشركة ووكيل الشركة بحالة سراح.

وكانت النيابة العامة أمرت في الخامس من الشهر الجاري بإيقاف الفهري لاتهامه بشبهة غسيل أموال وإيقاف متصرفة قضائية عينتها الدولة لإدارة شركة “كاكتوس برود” المصادرة بعد ثورة 2011.

وكان التلفزيون الرسمي التونسي تقدم بقضية ضد “كاكتوس” التي كان يملكها صهر بن علي، بلحسن الطرابلسي، الفار خارج البلاد وهو شريك سامي الفهري، لاتهامها بفساد مالي واستغلال تجهيزات المؤسسة العمومية ما ألحق بها أضرارا مالية جسيمة.

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