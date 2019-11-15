الأمن يُوقف “سمسار” صاحب فيديو تغيير الأحكام القضائية

هبة بريس ـ الرباط
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، عن إيقاف الشخص الذي ظهر في شريط فيديو رفقة سيدة وهو بصدد مساومتها من أجل التدخل لفائدة والدتها المعتقلة بالسجن من أجل الحصول على عقوبة مخففة.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة أن مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء تمكنت، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة، من إيقاف الفاعل بعد تحديد هويته، على إثر نشر شريط الفيديو المذكور بتاريخ 2019/11/14 عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتبين أنه كان مبحوثا عنه بموجب برقيتي بحث على الصعيد الوطني من أجل تورطه في ارتكاب جنحة النصب.
وأضاف البلاغ أن المعني بالأمر تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لحاجيات البحث، وسيتم تقديمه أمام النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل من سيثبت تورطه، وسيتم إشعار الرأي العام بنتيجة الأبحاث ومآلها في حينه.
Marokkii
في 21:15
لاللتستر على القاضي المرتشي
علي
في 22:02
وتبين أنه كان مبحوثا عنه بموجب برقيتي بحث على الصعيد الوطني من أجل تورطه في ارتكاب جنحة النصب وكان يخطط لعملية ارهابية لولا تدخل الجهات المختصة . إدارة عامة فاسدة رشوى في كل مكان اخرجوا للشارع وتكلموا مع المواطنين.
كفى اسحمار المغارب
في 00:08
وتبين أنه كان مبحوثا عنه بموجب برقيتي بحث على الصعيد الوطني من أجل تورطه في ارتكاب جنحة النصب.الا انه يتجول في المحاكم الابتدائية و الاستئنافية امام الشرطة
Momo
في 01:09
ههههههههههه وسارع نادي القضاة ببلاغ الي الرأي العام ليتبرئ من صاحب الفيديو ههههههههههه والله جدى في عمرها 75 عام اقول لها انا ذاهب الي المحكمة تقولي الي بغيتي حقك ضور معاهم لأن الجميع يعلم بأن العدل فاسد ولدي الدليل وهي شكايتي رقم 777ج م 2013 وشكاية رقم 191 ج م 2014 في محكمة عين السبع الدار البيضاء وتم حفضهم بدون تعميق البحت وشكاية رقم 777 ج م 2013 لازالت تحت الدراسة إذن أنا نبرك في المغرب بدون عمل حتى تدرس الشكاية وراسلت جميع الإدارات المغربية وسافرت من إيطاليا المغرب اكتر من40 مرة لكي اطلع عن الشكيات والقضاء الفاسد يصدمك بالحفض اما الفيديو نقطة في بحر وما خفى اعضم وشكرا لجريدتكم المحترمة