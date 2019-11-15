الأمن يُوقف “سمسار” صاحب فيديو تغيير الأحكام القضائية

هبة بريس ـ الرباط

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، عن إيقاف الشخص الذي ظهر في شريط فيديو رفقة سيدة وهو بصدد مساومتها من أجل التدخل لفائدة والدتها المعتقلة بالسجن من أجل الحصول على عقوبة مخففة.

وأوضح بلاغ للنيابة العامة أن مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء تمكنت، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة، من إيقاف الفاعل بعد تحديد هويته، على إثر نشر شريط الفيديو المذكور بتاريخ 2019/11/14 عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتبين أنه كان مبحوثا عنه بموجب برقيتي بحث على الصعيد الوطني من أجل تورطه في ارتكاب جنحة النصب.

وأضاف البلاغ أن المعني بالأمر تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لحاجيات البحث، وسيتم تقديمه أمام النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل من سيثبت تورطه، وسيتم إشعار الرأي العام بنتيجة الأبحاث ومآلها في حينه.

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