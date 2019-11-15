نقابة الاستقلال تطالب وزارة امزازي بتمديد آجال ايداع ملفات مباراة التوظيف

محمد منفلوطي_هبة بريس

طالب يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم الذراع النقابي لحزب الاستقلال في رسالة وجهها إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سعيد أمزازي “توصلت هبة بريس بنسخةمنه”، (طالب) من هذا الأخير العمل على تمديد آجال ايداع ملفات الترشيح لمبارة التوظيف المعلن عنها بالاكاديميات الدهوية للتربية والتكوين برسم 2020/2021 والتي حدد أجلها في 14 نونبر 2019، بغية تمكين هذه الفئة موضوع منشور رئيس الحكومة الذي يحمل عدد 1804، من اعداد الملف لاجتياز المباريات السالفة الذكر، حتى لا تنحصر الاستفادة منه ضمن من كانوا على علم مسبق بالاستفادة.

ويشار، أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أصدر منشورا وزاريا يتضمن ترخيصا استثنائيا يتعلق بسن الولوج إلى مباريات أطر الأكاديميات التي جرى إعلانها من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إذ تم اتخاذ قرار رفع سن الولوج إلى مباريات التعليم إلى غاية 50 سنة، على غرار السنة الماضية، في الوقت الذي كانت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قد اشترطت ألا يتجاوز سن الراغبين في الترشح لمباراة توظيف الأساتذة45 سنة عند تاريخ توقيع عقد التوظيف.

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