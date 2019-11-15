ابنة عويطة: أريد بلوغ مستوى العالمية في الغناء والانتقادات لا تهمني

القسم الفني _ هبة بريس

عبّرت كزينة ابنة الفنان سعيد عويطة في بلاغ صحافي بمناسبة صدور جديدها الفني عن فخرها بمغربيتها وعروبتها، على الرغم من اختيارها احتراف الغناء في أمريكا وشق طريقها الفني من هناك، مشيرة إلى أن “فيديو كليب أغنيتها الجديدة استحضر المغرب من خلال نجمة العلم الوطني، التي ظهرت في بداية الكليب”.

وكانت كزينة عويطة قد طرحت كليب أغنيتها Metamorph احتفالا بالهالووين، من إنتاج شركة أمريكية؛ وهي الأغنية التي طرحت سابقاً ضمن الألبوم الذي أطلقته مؤخرا، وتضمن 10 أغنيات.

وقد تميز الكليب، الذي أنتجته شركةOshotYouFilmz ، بنوع من الإثارة؛ فقد جسدت من خلاله نجلة البطل المغربي سعيد عويطة مشاهد التحول الذي يعرفه الإنسان، أطلت من خلاله كزينة على جمهورها بشعر أخضر وبرقص مثير، جعلها عرضة للانتقادات.

وسبق لكزينة أن احتفلت، قبل أشهر، بألبومها الأخير الذي ضم 10 أغنيات، وسط حضور كبير من نجوم الغناء والإعلام ومشاهير التواصل الاجتماعي وممثلي الإذاعات الأمريكية.

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